LdC ‍: Le Real renverse City dans un match fou ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, barrage aller

Etihad Stadium

Manchester City – Real Madrid 2-3

Buts : Haaland (19e, 80e sur pen.) pour Man City ; Mbappé (60e), Diaz (86e), Bellingham (90e+2) pour le Real

Dans un match serré et animé, le Real Madrid a renversé Manchester City 3-2. Les Citizens menaient pourtant 2-1 grâce à un doublé d'Haaland...

Une affiche de finale pour un simple barrage menant aux huitièmes de finale. Ce Manchester City-Real Madrid promettait et cette manche aller ne décevait pas. Le Real prenait l'initiative avec plusieurs occasions franches. Mbappé butait notamment sur Ederson (11e) avant que Aké ne sauve une frappe de Ferland Mendy (12e). Dominé, City prenait l'avantage sur une belle action. Grealish trouvait Gvardiol en profondeur qui remisait de la poitrine sur Haaland. Le cyborg norvégien trompait Courtois. Ce but faisait du bien aux Anglais qui poussaient fort ensuite. Foden envoyait une belle frappe détournée par Courtois tandis qu'Akanji trouvait la barre sur corner (34e). En face, le Real gâchait à l'image de Mbappé maladroit juste avant le repos.

Malgré une barre trouvée par Haaland dès le retour des vestiaires, la seconde période était dominée par le Real. Souvent maladroit ce soir, Mbappé se reprenait pour égaliser d'une reprise aussi originale que chanceuse. City était bousculé mais reprenait l'avantage sur un penalty provoqué par Foden. Haaland s'offrait un doublé et semblait redonner la victoire aux siens. Cependant, au terme d'une fin de match folle, le Real l'emportait via des buts de Diaz et Bellingham. L'expérience européenne du Real a encore fait des merveilles...