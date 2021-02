C1 : Pour contrer la Superligue, l’UEFA lance une nouvelle LdC

Dans : Ligue des Champions.

Pendant que certains acteurs se démènent en coulisse pour la création d’une Superligue, l’UEFA tente de contrecarrer ce projet en modifiant sa Ligue des Champions.

Le changement de format est prévu à partir de l’année 2024. Inquiète à l’idée de voir la Superligue faire de l’ombre à sa compétition, l’UEFA réagit et tente de prendre la concurrence de vitesse. Ainsi, l’instance dirigée par Aleksander Ceferin prévoit de présenter son nouveau projet aux 55 fédérations mardi prochain, annonce La Gazzetta dello Sport. Il s’agirait toujours de la Ligue des Champions mais avec quelques modifications importantes. Pour commencer, le tournoi se jouerait entre 36, et non plus entre 32 équipes. Les participants ne seraient plus dispersés dans plusieurs poules puisque le quotidien italien parle d’un groupe unique où chaque club disputera 10 matchs (5 à domicile et 5 à l’extérieur).

Comme seront choisis les adversaires ? Tout simplement en fonction des chapeaux. Les huit premiers du groupe seront ensuite directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Tandis que les formations classées entre la 9e et la 16e place affronteront celles entre la 17e et la 24e position pour les billets restants. A noter que les huit équipes éliminées seraient reversées en Europa League. Et bien évidemment, ce nouveau tournoi à 209 matchs (hors barrages), contre 125 rencontres actuellement, générerait beaucoup plus d’argent. On parle d’une recette totale estimée à 4 milliards d’euros par an ! Suffisant pour empêcher la création de la Superligue ? En tout cas, l’UEFA n’a pas l’intention de traîner pour mettre son projet en place.