Hanouna et C8 c'est fini, Canal+ a du cash pour la Ligue 1 ‍!

Par Claude Dautel

Ce vendredi, la chaîne C8, qui appartient au groupe Bolloré, va fermer définitivement ses portes. Et Cyril Hanouna va désormais rejoindre le groupe M6. Grâce à ces colossales économies, Canal+ pourrait revenir avec de l'argent pour la Ligue 1.

Quoi qu'on pense de la disparition de C8, qui sera officiel dans quelques heures, cela va permettre au groupe Canal+ d'éviter des dépenses colossales. Car entre le contrat pharaonique accordé à Cyril Hanouna, qui part du côté de W9 et Fun Radio, les amendes colossales mises par l'ARCOM à la chaîne, le groupe Bolloré aurait perdu 368 millions d’euros sur les huit dernières années. De quoi relativiser la déception provoquée par cette perte, même si Cyril Hanouna réussissait de très grosses audiences, ce qui n'est évidemment pas rien. Suite à la fin de C8, Pierre Ménès pense que finalement Canal+ pourrait décider de profiter de ces économies pour revenir en Ligue 1, alors que Vincent Labrune confiait dans L'Equipe, que cela n'était pas réellement dans les intentions de Maxime Saada, patron de C+.

Canal+ a les moyens de revenir en Ligue 1

Conséquence indirecte de l’arrêt de C8, Canal récupère bcp de liquidités sans compter la réduction du financement du cinéma français (ça l’arcom aurait du y penser avant). De quoi participer à nouveau aux droits du foot français ? — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 28, 2025

S'exprimant sur les réseaux sociaux, l'ancienne star du Canal Football Club est persuadée que tout peut basculer dans le bon sens pour la Ligue 1 suite à la fermeture de C8 et la fin du très coûteux contrat avec Cyril Hanouna. « Conséquence indirecte de l’arrêt de C8, Canal récupère beaucoup de liquidités sans compter la réduction du financement du cinéma français (ça l’arcom aurait dû y penser avant). De quoi participer à nouveau aux droits du foot français ? », s'interroge Pierre Ménès en réaction aux récents événements. Du côté de la Ligue de Football Professionnel et des 18 clubs de Ligue 1, on espère que ce scénario peut se réaliser, même si l'actuel diffuseur, DAZN, met le paquet actuellement pour recruter de jeunes abonnés avec une offre inédite à 10 euros par mois.