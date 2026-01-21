Indice UEFA : Tout s’écroule pour la France

Les défaites de l'AS Monaco et du PSG font très mal à l'indice UEFA de la France. Le Portugal, grâce à la victoire du Sporting sur Paris, repasse devant pour cette saison.

Les clubs français ne nous avaient pas habitués à ça mais le PSG et Monaco ont mordu la poussière ensemble ce mardi soir. L’ASM a coulé à Madrid avec une cinglante défaite 6-1. Et Paris a beau avoir maitrisé la quasi-totalité du match, les joueurs de Luis Enrique ont perdu en fin de match contre le Sporting Portugal. Deux défaites en Coupe d'Europe difficiles à digérer même si les scénarios sont bien différents.

L'OM pour éviter le zéro pointé

Et au classement de l’indice UEFA de cette saison, cela ne pardonne pas puisque le Portugal repasse devant la France et récupère la 7e place. Pour les clubs tricolores, c’est pour le moment une peu glorieuse 8e place, encore et toujours derrière Chypre et la Pologne par exemple.

Le reste de la semaine sera décisif. L’OM devra redresser la barre face à Liverpool, sous peine de déboucher sur un zéro pointé en Ligue des Champions encore inédit cette saison. Début novembre, quand le PSG et l’OM s’étaient inclinés, contre le Bayern Munich et l’Atalanta, Monaco avait sauvé la mise contre Bodo Glimt.

Ce début d’année 2026 sera aussi décisif pour voir si les clubs français sont capables de continuer l’aventure. A part Nice, d’ores et déjà éliminé, tous les autres sont partis pour atteindre au moins les barrages, et probablement beaucoup mieux pour Lyon (Europa League) et Strasbourg (Conférence League).