Indice UEFA : Tout s’écroule pour la France

Coupe d'Europe21 janv. , 7:20
parGuillaume Conte
Les défaites de l'AS Monaco et du PSG font très mal à l'indice UEFA de la France. Le Portugal, grâce à la victoire du Sporting sur Paris, repasse devant pour cette saison.
Les clubs français ne nous avaient pas habitués à ça mais le PSG et Monaco ont mordu la poussière ensemble ce mardi soir. L’ASM a coulé à Madrid avec une cinglante défaite 6-1. Et Paris a beau avoir maitrisé la quasi-totalité du match, les joueurs de Luis Enrique ont perdu en fin de match contre le Sporting Portugal. Deux défaites en Coupe d'Europe difficiles à digérer même si les scénarios sont bien différents.

L'OM pour éviter le zéro pointé

Et au classement de l’indice UEFA de cette saison, cela ne pardonne pas puisque le Portugal repasse devant la France et récupère la 7e place. Pour les clubs tricolores, c’est pour le moment une peu glorieuse 8e place, encore et toujours derrière Chypre et la Pologne par exemple.
Le reste de la semaine sera décisif. L’OM devra redresser la barre face à Liverpool, sous peine de déboucher sur un zéro pointé en Ligue des Champions encore inédit cette saison. Début novembre, quand le PSG et l’OM s’étaient inclinés, contre le Bayern Munich et l’Atalanta, Monaco avait sauvé la mise contre Bodo Glimt.
Ce début d’année 2026 sera aussi décisif pour voir si les clubs français sont capables de continuer l’aventure. A part Nice, d’ores et déjà éliminé, tous les autres sont partis pour atteindre au moins les barrages, et probablement beaucoup mieux pour Lyon (Europa League) et Strasbourg (Conférence League).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

