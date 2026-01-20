Mbappé et le Real atomisent Monaco, ça va mal finir

Faudrait mettre Sofanov et virer chevalier des buts. ceci dit à la même époque la saison derniere Paris était 24 ou 25 eme et on connaît la suite
Cassé peut-être pas mais moins de folie... Paris est attendu maintenant ca joue peut-être
Il y avait faute sur le 1er but refusé... relou l Mais réel...après pas un match de LDC ine equipe mode L1 des champions... mauvaise mais vaillante... Paris faiblard en ce moment, le milieu n'est plus la, Hakimi manque, Doue et Dembélé pas la ..et Mayulu 🤦🏼♂️
250.000 € par mois, avec les salaires de Garcia, Lirola et Blanco économisés l'OM a les moyens.
C'est clair... le 1er la sortie mode gardien de balle sans se coucher...le 2eme pffff mais bordel tu mets les poings... et en face Doueet Dembélé pas la...Vitinha sans Neves et avec Riz en mode vacances c'est plus la même... Ruiz je reviens dessus mais depuis pas mal de matchs c'est plus ça...bon on est habitué au caviar donc on est plus critique mais la dynamique n'est pas la, limpression d'être lannee derniere avec 2 mois de retard... meme match que Athletico l'année derniere...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Loading
⚽ 80' | 6-1 | ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @BellinghamJude!!! @EASPORTSFC