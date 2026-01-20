Mbappé et le Real atomisent Monaco, ça va mal finir

Le Real Madrid a facilement déroulé contre l’AS Monaco, qui lui a servi de partenaire d’entrainement dans un niveau trop juste pour la Ligue des Champions. Le club de la Principauté se met en danger, et son entraineur aussi.

Real Madrid bat AS Monaco 5-1

Buts pour le Real Madrid : Mbappé (5e et 26e), Mastantuono (51e), Kehrer (55e, csc), Vinicius (63e), Bellingham (81e)

But pour Monaco : Teze (72e)

L’AS Monaco n’a tout simplement pas existé sur la pelouse de Santiago Bernabeu ce mardi soir. Toujours en course pour les play-offs, les Monégasques n’abordaient pas ce rendez-vous à Madrid en confiance, avec la mauvaise passe actuelle. Cela s’est rapidement confirmé avec les deux premiers buts de Kylian Mbappé (5e et 26e) puis cela a continué avec régularité en seconde période, avec Mastantuono (51e), Kehrer contre son camp (55e) et même Vinicius Junior s’y est mis (63e). Teze a sauvé l’honneur en fin de rencontre pour Monaco (72e) avant un dernier but signé Bellingham (81e)

Un match à sens unique, et une défaite qui fait mal notamment en ce qui concerne la différence de buts pour la qualification. L’ASM prend le risque de se retrouver en dehors des places de barragiste à l’issue de cette journée, en fonction des résultats de mercredi.

La question va aussi se poser de l’avenir de Sébastien Pocognoli, entraineur au coeur d’une série de quatre défaites de suite en Ligue 1. Le Belge va sentir le vent du boulet alors que l’ASM semble incapable de réagir à chaque rencontre.