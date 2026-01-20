ICONSPORT_282908_0183

Mbappé et le Real atomisent Monaco, ça va mal finir

Ligue des Champions20 janv. , 22:55
parGuillaume Conte
3
Le Real Madrid a facilement déroulé contre l’AS Monaco, qui lui a servi de partenaire d’entrainement dans un niveau trop juste pour la Ligue des Champions. Le club de la Principauté se met en danger, et son entraineur aussi.
Real Madrid bat AS Monaco 5-1
Buts pour le Real Madrid : Mbappé (5e et 26e), Mastantuono (51e), Kehrer (55e, csc), Vinicius (63e), Bellingham (81e)
But pour Monaco : Teze (72e)
L’AS Monaco n’a tout simplement pas existé sur la pelouse de Santiago Bernabeu ce mardi soir. Toujours en course pour les play-offs, les Monégasques n’abordaient pas ce rendez-vous à Madrid en confiance, avec la mauvaise passe actuelle. Cela s’est rapidement confirmé avec les deux premiers buts de Kylian Mbappé (5e et 26e) puis cela a continué avec régularité en seconde période, avec Mastantuono (51e), Kehrer contre son camp (55e) et même Vinicius Junior s’y est mis (63e). Teze a sauvé l’honneur en fin de rencontre pour Monaco (72e) avant un dernier but signé Bellingham (81e)
Un match à sens unique, et une défaite qui fait mal notamment en ce qui concerne la différence de buts pour la qualification. L’ASM prend le risque de se retrouver en dehors des places de barragiste à l’issue de cette journée, en fonction des résultats de mercredi.
La question va aussi se poser de l’avenir de Sébastien Pocognoli, entraineur au coeur d’une série de quatre défaites de suite en Ligue 1. Le Belge va sentir le vent du boulet alors que l’ASM semble incapable de réagir à chaque rencontre.

Champions League

20 janvier 2026 à 21:00
Real Madrid
Mbappé Lottin5'Mbappé Lottin26'Mastantuono51'Kehrer55'(og)Paixão de Oliveira Júnior63'Bellingham80'
6
1
Match terminé
Monaco
Teze72'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
84
ENTRE
L. Michal
MonacoMonaco
SORT
A. Golovin
MonacoMonaco
But
80
J. Bellingham
Real MadridReal Madrid
Remplacement
77
ENTRE
F. García Torres
Real MadridReal Madrid
SORT
E. Camavinga
Real MadridReal Madrid
Remplacement
76
ENTRE
D. Carvajal Ramos
Real MadridReal Madrid
SORT
A. Guler
Real MadridReal Madrid
Voir Les Détails Complets Du Match
3
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

