Indice UEFA : Strasbourg chute, mais la France garde espoir

Seul le PSG a marqué des points pour la France cette semaine à l'indice UEFA. Mais malgré la défaite de Strasbourg, le football tricolore peut espérer bien terminer sa saison.

Seul représentant française en piste pour les matchs du jeudi, le RC Strasbourg a mordu la poussière à Mayence . Un premier acte totalement manqué a provoqué une défaite 2-0 qui hypothèque grandement les chances d’aller plus loin, malgré une belle phase de poule. Mais surtout, pour le seul représentant tricolore encore qualifié en Coupe d’Europe avec le PSG, c’est un chou blanc au niveau de l’indice UEFA.

Cette défaite empêche la France de vivre une belle semaine après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Toutefois, les conséquences ne sont pas aussi dramatiques car les concurrents ne font pas beaucoup mieux. Le Portugal a du se contenter de deux nuls (Braga et Porto) et d’une défaite (Sporting) cette semaine. Et les Pays-Bas ont vu leur seul représentant, l’AZ Alkmaar, lourdement chuter contre Donetsk (3-0).

L'Italie proche d'une saison noire ?

Résultat, la 6e place de la France sur la saison en cours est bien au chaud et ne devrait pas être contestée. Pour aller chercher l’Italie, dont les deux clubs ont été battus ce jeudi (Bologne et Fiorentina), il faut tout de même hausser le ton. Mais l’Italie, qui vit décidément une année bien difficile, pourrait bien n’avoir aucun représentant dans les demi-finales des trois compétitions.

De quoi ouvrir une fenêtre de tir pour doubler les Italiens sur cette saison et prendre la cinquième. Car au classement général sur les cinq dernières saisons, l’Italie reste une place forte avec sa deuxième place en raison notamment des beaux parcours de l’Inter Milan ces dernières années.