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Indice UEFA : Strasbourg chute, mais la France garde espoir

Coupe d'Europe10 avr. , 7:30
parGuillaume Conte
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Seul le PSG a marqué des points pour la France cette semaine à l'indice UEFA. Mais malgré la défaite de Strasbourg, le football tricolore peut espérer bien terminer sa saison.
Seul représentant française en piste pour les matchs du jeudi, le RC Strasbourg a mordu la poussière à Mayence. Un premier acte totalement manqué a provoqué une défaite 2-0 qui hypothèque grandement les chances d’aller plus loin, malgré une belle phase de poule. Mais surtout, pour le seul représentant tricolore encore qualifié en Coupe d’Europe avec le PSG, c’est un chou blanc au niveau de l’indice UEFA.
Cette défaite empêche la France de vivre une belle semaine après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Toutefois, les conséquences ne sont pas aussi dramatiques car les concurrents ne font pas beaucoup mieux. Le Portugal a du se contenter de deux nuls (Braga et Porto) et d’une défaite (Sporting) cette semaine. Et les Pays-Bas ont vu leur seul représentant, l’AZ Alkmaar, lourdement chuter contre Donetsk (3-0).

L'Italie proche d'une saison noire ?

Résultat, la 6e place de la France sur la saison en cours est bien au chaud et ne devrait pas être contestée. Pour aller chercher l’Italie, dont les deux clubs ont été battus ce jeudi (Bologne et Fiorentina), il faut tout de même hausser le ton. Mais l’Italie, qui vit décidément une année bien difficile, pourrait bien n’avoir aucun représentant dans les demi-finales des trois compétitions.
De quoi ouvrir une fenêtre de tir pour doubler les Italiens sur cette saison et prendre la cinquième. Car au classement général sur les cinq dernières saisons, l’Italie reste une place forte avec sa deuxième place en raison notamment des beaux parcours de l’Inter Milan ces dernières années.
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Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Majn. tu n as toujours pas compris. alors pour la centieme fois je vais te le repeter...... NAsser ne peut pas etre condamné ! argent illimité, il achete les politiciens Sarko Daty etc, les instances. Labrune Infantino, Valcques, donc t imagines bien qu un juge ne pourra jamais le mettre en prison;... c est bon là ou toujours pas?

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

si tu savais à quel point c est marrant de te voir chercher des liens, des phrases, des articles a longueur de journée. ça m eclate. merci pour tout !

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Non mais t'inquiete, lui c'est chalgoumi bis, quand il parle ou écrit on a toujours du mal à comprendre ce qu'il dit.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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