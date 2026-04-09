CL : Strasbourg se prend une claque à Mayence

Quart de finale aller de la Conférence League :

MEWA Arena.

Mayence - Strasbourg : 2-0.

Buts : Sano (11e), Posch (19e) pour Mayence.

Tombé sur une solide équipe de Mayence (2-0), le Racing Club de Strasbourg devra réaliser un véritable exploit au retour pour renverser ce quart de finale de Conférence League.

Dernier représentant du football français le jeudi soir en Coupes d’Europe, Strasbourg avait à cœur de réaliser un grand match sur la pelouse de Mayence. Sauf que tout commençait mal pour les Alsaciens en Allemagne. Servi par Kawasaki sur le côté gauche, Sano se faufilait à l’intérieur de la défense strasbourgeoise avant de trouver le chemin des filets, avec l’aide du poteau, grâce à une belle frappe croisée et déviée à l’entrée de la surface (1-0 à la 11e). Un premier coup dur pour le RCSA , suivi d’un autre. Puisqu’après une grosse occasion de Posch (18e), l’international autrichien enfonçait le clou d’une belle volée du droit après un corner intelligemment tiré par Nebel (2-0 à la 19e). Assommé, Strasbourg ne réagissait pas et était même proche d’encaisser un troisième but par Kawasaki (34e) ou Tietz (36e), mais le tableau d’affichage restait à 2-0 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Mayence continuait de pousser avec Tietz (50e, 53e), mais Penders sortait de belles parades. Après l’heure de jeu, Strasbourg se réveillait et se procurait même une triple opportunité avec Barco, qui trouvait le poteau, ou Emegha de la tête mais le ballon ne rentrait pas (74e). En fin de match, Strasbourg tentait de marquer pour s'offrir plus de chances au match retour, mais en vain... Le Racing s'inclinait donc 2-0 du côté de Mayence au terme d'une soirée compliquée et très tendue sur la fin.