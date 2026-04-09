CL : Strasbourg se prend une claque à Mayence

ça je suis d'accord, je vois bien qu'il prend de plus en plus de place au club et dans la ville, mais si le proprio de la Provence possède l'OM, j'ai peur pour l'objectivité du journal mais aussi pour l.influence sur le club et ses supporters, car ici, tu sais bien, la Provence est une institution. Un faiseur d'opinion. c'est quand même pas la Pravda mais la Provence peut devenir un outil de "propagande" bien arrangeant et docile avec le club.
Euh non, c'est la mairie qui se soumet au calendrier du PSG...pour raccroché le wagon parce que la mairie est larguée dans ce dossier pour le moment. C'est donc le PSG qui fait une fleur à la mairie et lui donne du temps.
Une statue ne veux rien dire, ĥenry a bien Une statue à arsenal, tout le monde peut mettre une statue
N'importe quoi....
Un titre non mérité
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
Loading
ÇA VA MAL POUR STRASBOURG 😬 Les Alsaciens sont menés 2-0 par Mayence notamment après ce super deuxième but de Posch, il reste plus d'une heure pour réagir sur CANAL+ 💥 #MAYRCSA | #UECL
C'est terminé. Nos Bleu&Blanc s'inclinent dans ce match aller. Il reste 90 minutes à la Meinau pour aller chercher la qualification. 90'+4 | 2️⃣-0️⃣ #M05RCSA