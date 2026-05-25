Ousmane Dembélé, le PSG évite la catastrophe

A moins d'une semaine de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure dimanche dernier contre le Paris FC et n'a pas participé au match de préparation de samedi. Mais le Ballon d'Or 2025 s'est montré très rassurant.

Outre Achraf Hakimi, qui ne devrait pas être aligné au coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions, samedi prochain à Budapest, les supporters du Paris Saint-Germain tremblent également concernant Ousmane Dembélé. L'attaquant du PSG a quitté ses coéquipiers après 30 minutes de jeu lors de la dernière journée de Ligue 1, et depuis il n'a pas encore repris l'entraînement collectif. Forcément, si Dembélé devait être absent contre Arsenal, ce serait un énorme coup dur pour Luis Enrique, mais ce n'est pas du tout la tendance. Invité de M6, qui diffusera la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, le Ballon d'Or 2025 a tenu à envoyer un signal très positif concernant ce choc au sommet contre les Gunners.

Ne vous inquiétez pas, je serai là pour la finale - Ousmane Dembélé sur M6

Face à Anne-Sophie Lapix, Ousmane Dembélé n'a pas tremblé au moment d'évoquer sa présence face à l'équipe de Mikel Arteta. « Oui, ça va. Ça va beaucoup mieux que dimanche. J’ai eu une petite alerte mais il n’y a rien d’inquiétant, m’a dit le docteur, j’ai eu une petite tension au mollet et je ne voulais pas prendre de risque. « Oui, je serai là le 30 mai pour la finale, ne vous inquiétez pas. Je serai là, je serai là », a expliqué, avec un grand sourire, Ousmane Dembélé. Interrogé sur sa carrière, ponctuée de nombreuses blessures, notamment lorsqu'il était au FC Barceole, l'attaquant du Paris Saint-Germain explique avoir tout mis en place afin d'éviter que cela lui pourrisse la vie au PSG. « Maintenant au PSG, j'essaye de gérer un peu tout ça. La saison dernière j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas eu énormément de blessures. Ça fait partie d'une carrière de footballeur, les blessures. On essaye de les éviter en travaillant et en faisant attention à peu près à tout. C'est quelque chose que je prends plutôt sereinement », a confié la star du Paris SG et de l'équipe de France.