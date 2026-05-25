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ASSE : Kilmer signe un chèque colossal pour retrouver l'Europe

ASSE25 mai , 9:00
parCorentin Facy
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En dépit des moyens importants de Kilmer Sport, l’AS Saint-Etienne n’a pas réussi à obtenir sa montée directe en Ligue 1. Ce qui n’empêche pas le patron du club stéphanois Larry Tanenbaum de vouloir continuer à investir.
L’AS Saint-Etienne n’a pas atteint son objectif. En 2025-2026, Kilmer Sport avait fixé à son entraîneur de l’époque Eirik Horneland la mission de placer les Verts dans le top 2 de la Ligue 2 afin de monter directement en Ligue 1. L’objectif n’a pas été atteint par le Norvégien ni par son successeur Philippe Montanier. L’ASSE doit disputer un barrage face à l’OGC Nice pour tenter d’accéder à l’élite. Le rêve d’une montée est toujours présent à Saint-Etienne, où le patron du club Larry Tanenbaum attend avec impatience de retrouver la Ligue 1.
D’autant que selon l’ancien président du club Bernard Caïazzo, Kilmer Sport a bien dans l’intention d’investir lourdement pour faire de l’AS Saint-Etienne un club qualifié en coupe d’Europe à moyen terme. « Les clubs possédés par des milliardaires ne sont pas au rendez-vous du succès cette saison, mais dans le temps, ils sont sûrs de gagner car ils corrigeront les problèmes » a d’abord lancé l’ex-président de Saint-Etienne sur la chaîne Youtube ‘Dessous des Verts’, avant de poursuivre.

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« Je suis très optimiste pour l’ASSE, Larry Tanenbaum fera de gros investissements pour le club. Certains clubs sont en train de régresser, il y a une place à prendre pour l’ASSE. Les Verts vont revenir au plus haut niveau » est convaincu Bernard Caïazzo, pas du tout inquiet pour l’avenir de son ancien club. Reste que pour retrouver l’Europe, Saint-Etienne doit déjà parvenir à remonter en Ligue 1. Une étape que les hommes de Philippe Montanier n’ont pas réussi à gravir pour le moment. Cette semaine s’annonce décisive pour l’avenir du club forézien, avec un barrage aller face à l’OGC Nice ce mardi, puis un retour dans un Allianz Riviera à huis clos vendredi.
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Derniers commentaires

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on s'en fiche ça n'intérresse personne !!

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Le mec qui pense que l'OL rembourse que 20M€ mdr. Comme le disait un grand philosophe : -"Son silence est souvent sa contribution la plus pertinente." @Jean-michel Aulas

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les feminines avancent, maintien cette année ... L'OM ne s'est pas focus sur elles pdt assez longtemps d'ou le retard .

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j'aime pas Benatia , mr moi je , mais il a qd même un réseau important, des compétences comme agent de joueur. Meme si ils nous a bien Niqué , ca n'enlève rien a certaines actions, ventes etc Qu'apporterait Mandanda, qu'on a dore tous , mais qui est dépressif avec sa retraite et qui se cherche ?

L’OL n’a « pas d’argent » et un gros problème

Pas grave si tu ne comprends pas,. Pas étonnant non plus……

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