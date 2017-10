Indice UEFA : PSG, OL et OM, la France se replace

Dans : Coupe d'Europe, Europa League, Ligue des Champions.

Après les débuts timides et notamment l’élimination de Bordeaux et le barrage perdu par Nice, les clubs français redressent lentement la barre. Certes, Monaco est dans une situation compliquée, mais tout pour le PSG, qui engrange des points. Lyon, Nice, malgré sa défaite de jeudi, et Marseille sont aussi dans le positif, ce qui permet à la France de récupérer la 6e place sur ce début de saison européen. Les clubs tricolores devancent notamment le Portugal et surtout une Allemagne bien peu fringante et qui perd sa troisième place au général. En revanche, l’Italie cartonne, tout comme l’Angleterre cette saison.

Indice UEFA de la saison 2017-18

1°) Angleterre 8,357

2°) Italie 7,333

3°) Espagne 6,714

4°) Russie 6,600

5°) Chypre 6,500

6°) France 5,333

7°) Autriche 5,000

8°) Israel 4,875

9°) Portugal 4,666

10°) Ukraine 4,400

21°) Allemagne 3,428

Classement sur les cinq dernières saisons

1°) Espagne 93,988

2°) Angleterre 67,891

3°) Italie 66,249

4°) Allemagne 64,998

5°) France 50,248

6°) Russie 47,342

7°) Portugal 42,248

8°) Ukraine 37,533

9°) Belgique 37,300

10°) Turquie 32,400