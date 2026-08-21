Indice UEFA : Monaco met la France dans le vert

Le Portugal continue de mettre les bouchées doubles dans la course à l'indice UEFA, ce qui force Monaco et l'OL à se qualifier la semaine prochaine.

En dehors de la défaite initiale d’un OL pas vraiment prêt à Prague, les clubs français tiennent leur rang dans ce tout début de saison européenne. Grâce à son solide nul à Fenerbahçe, Lyon peut toujours rêver de la phase de saison régulière de Ligue des Champions. Et le bonus d’une telle qualification n’est pas négligeable pour l’indice UEFA français. Même chose pour Monaco, qui s’est imposé 3-2 à Zabrze ce jeudi soir et débute bien sa saison en Conférence League malgré les nombreuses absences.

La France a besoin de ne perdre aucun représentant cette saison, pour empocher ensuite un maximum de points par la suite. Car le Portugal, le poursuivant de la France pour la 5e place de l’indice UEFA sur les cinq dernières saisons, marche fort grâce à Braga et Benfica, qui enchainent les victoires dans ces tours préliminaires. A tel point que les Portugais sont 1ers de la saison en cours, et pourraient frapper fort car ils n’ont plus que cinq clubs qualifiés, contre six auparavant, ce qui permet de rapporter plus à chaque victoire.

Beaucoup de calculs savants qui peuvent encore évoluer tout au long de la saison, mais la France ne doit lâcher aucun point si elle veut conserver au chaud sa cinquième place, et cela passe par des victoires la semaine prochaine de l’OL et de Monaco.