Indice UEFA : Lille et Lens plombent la France, gros danger

Très mauvais début de semaine européenne pour les clubs français avec les deux défaites de Lens et Lille, dont l'une contre un club portugais. Le bilan est pour le moment très décevant.

Les deux clubs des Hauts-de-France lançaient la reprise de la Ligue des Champions ce mardi, et cela s’est soldé par deux défaites. Lens n’a pas été suffisamment réaliste pour faire la différence face au Sporting Portugal, s’inclinant finalement 0-2, et Lille a tenu bon une heure avant d’exploser en vol à Arsenal pour s’incliner 3-0.

Le Portugal fait carton plein

Deux défaites qui confirment le début de saison compliqué des clubs français, qui sont encore une fois loin du compte quand il s’agit de prendre les résultats globaux, en dehors du PSG. Au classement de cette saison européenne, avec ce zéro pointé, la France retombe à la 13e place, entre la Slovaquie et le Danemark. Et pendant ce temps, le Portugal caracole en tête, puisque depuis le début de la phase de poules, toutes compétitions confondues, les Lusitaniens n’ont concédé qu’un total de… une défaite.

L’écart entre la France et le Portugal est quasiment de deux points. Et cela met en danger la cinquième place tricolore au classement général de l’indice UEFA, qui sert à distribuer le nombre de places en Coupe d’Europe et en Ligue des Champions. La France ne compte plus que trois petits points d’avance sur le Portugal, et il va être temps pour les clubs de Ligue 1 de se réveiller sérieusement sous peine d’avoir une grosse désillusion en fin de saison.

Le PSG ce mercredi à City, Lyon, Rennes, Marseille et Monaco ce jeudi, auront l’occasion de sauver les meubles pour cette semaine qui débute très mal.