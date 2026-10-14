Indice UEFA : Lille et Lens plombent la France, gros danger

Ah enfin il a mis du temps à comprendre Genesio !! Plus que Abdelli à envoyer sur le banc et la saison va pouvoir commencer
Effectivement je ne comprends pas la déclaration de LE. Il aurait dû à minima s'abstenir.
Oui mais Hors sujet . 0 ldc pour cherki et tête de noisette 😉
C'est vrai. Ils n'y vont pas avec le dos de la cuiller.
Quel joueur n'interesse pas le PSG???
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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𝟵𝟬' 𝗜 𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲́ 🔚 Nos Dogues ont longtemps tenu face aux Gunners, mais la pression était trop forte et ils ont craqué en seconde période. Ils s’inclinent 3-0 à l’Emirates Stadium. Le compte-rendu ➡️ losc.fr/actualites/202… Rendez-vous dès samedi à la maison