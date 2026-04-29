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Indice UEFA : Le PSG continue de pousser la France

Coupe d'Europe29 avr. , 7:00
parGuillaume Conte
1
Le PSG continue son parcours convaincant en Ligue des Champions, et c'est tout le football français qui en profite avec l'indice UEFA qui gonfle doucement mais surement.
Gros match du PSG ce mardi soir au Parc des Princes, avec la victoire 5-4 face au Bayern Munich dans un score spectaculaire et qui préserve tout suspense pour le match retour. Il faudra donc faire aussi bien en Allemagne, d’autant qu’une nouvelle victoire et une qualification apporteraient beaucoup à l’indice UEFA tricolore. L’objectif de cette fin de saison est d’aller chercher l’Italie, qui n’a plus d’équipes en course et possédait 1,5 point d’avance sur la France dans la lutte pour la cinquième place de la saison en cours.
Avec la victoire du PSG, l’écart s’est réduit à 1,2 point de différence. En cas de bon résultat en Allemagne, et de qualification pour la finale avec le petit bonus qui en découle, la France passerait sous la barre du point de retard pour espérer terminer devant l’Italie sur une saison, ce qui n’est pas si fréquent. En revanche, aller chercher plus haut avec le Portugal, qui possède encore Braga en demi-finale d’Europa League, ne semble pas réalisable avec plus de deux points d’écart entre les deux pays.
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tu dis nimp cette regle n'existe plus il l'ont meme dit a la mi temps hier dc invente pas textix

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

sergio si tu es meme pas capable de dire que c'est les 2 meilleurs equipes on peut pu rien pour toi ce soir tu va avoir le droit a une purge (comparer au PSG bayern) genre 0a 0 ou 1 a 0

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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