Indice UEFA : Jeudi noir, la France dans le ventre mou de l’Europe

Semaine très compliquée pour les clubs français, qui sont à la peine dans les différentes Coupes d'Europe. Cela commence à sérieusement se ressentir à l'indice UEFA.

Les résultats des clubs français en Coupe d’Europe commencent à être sérieusement préoccupants. La semaine qui vient de s’écouler a permis à Monaco et Strasbourg de s’imposer, et pour le reste, c’est que des défaites et des déceptions pour le PSG, l’OM , Lille, Nice et Lyon. Un vrai mini-fiasco qui fait mal à l’indice UEFA. Ainsi, la saison avance et la France est toujours 9e, et voit même des pays comme le Danemark et la Pologne s’éloigner et compter désormais plus d’un point d’avance, ce qui ne se rattrape pas comme ça dans ce classement.

La seule bonne nouvelle reste la forme toute aussi mauvaise du Portugal et des Pays-Bas, qui n’en profitent pas. Les Néerlandais enchainent les mauvaises performances et tombent même à la 13e place du classement de la saison en cours. Pour le Portugal, qui était un temps premier au lancement de la saison, c’est désormais la 6e place, avec seulement 1,4 point d’avance sur la France.

Un moindre mal mais il va tout de même falloir commencer à enchainer les victoires si la France veut au moins défendre sa place dans le Top5 pour cette saison.

A noter que Nice est la seule équipe encore engagée à ne pas compter le moindre point engrangé pour l’indice UEFA de son pays, ni en tour préliminaire ni en phase de poule. Un fiasco total.