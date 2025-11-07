Indice UEFA : Jeudi noir, la France dans le ventre mou de l’Europe

Décidemment Sweet, tu es un génie , t'avais vu juste encore une fois!
Arrete 2 secondes stp... Il a mi une equipe bis voilà c'est tout, y a pas mort d'homme mais fais pas non plus preuve de mauvaise foi quoi..
Merah ne subit aucune agression, tu n'as jamais au foot ce n'est pas possible autrement
Vous le saviez avant qu il signe hein...Quand vous faites les poubelles du RC Lens en prenant leur 9 remplaçant y a pas a être étonné en fait!
Merci le betis pour mon pari!!Très prévisible avec cet effectif en bois coté OL
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Merci à tous nos supporters présents ce soir ❤️ On aurait voulu proposer mieux 😔