Indice UEFA : Jeudi noir, la France dans le ventre mou de l’Europe

Coupe d'Europe07 nov. , 7:30
parGuillaume Conte
Semaine très compliquée pour les clubs français, qui sont à la peine dans les différentes Coupes d'Europe. Cela commence à sérieusement se ressentir à l'indice UEFA. 
Les résultats des clubs français en Coupe d’Europe commencent à être sérieusement préoccupants. La semaine qui vient de s’écouler a permis à Monaco et Strasbourg de s’imposer, et pour le reste, c’est que des défaites et des déceptions pour le PSG, l’OM, Lille, Nice et Lyon. Un vrai mini-fiasco qui fait mal à l’indice UEFA. Ainsi, la saison avance et la France est toujours 9e, et voit même des pays comme le Danemark et la Pologne s’éloigner et compter désormais plus d’un point d’avance, ce qui ne se rattrape pas comme ça dans ce classement. 
La seule bonne nouvelle reste la forme toute aussi mauvaise du Portugal et des Pays-Bas, qui n’en profitent pas. Les Néerlandais enchainent les mauvaises performances et tombent même à la 13e place du classement de la saison en cours. Pour le Portugal, qui était un temps premier au lancement de la saison, c’est désormais la 6e place, avec seulement 1,4 point d’avance sur la France. 
Un moindre mal mais il va tout de même falloir commencer à enchainer les victoires si la France veut au moins défendre sa place dans le Top5 pour cette saison. 
A noter que Nice est la seule équipe encore engagée à ne pas compter le moindre point engrangé pour l’indice UEFA de son pays, ni en tour préliminaire ni en phase de poule. Un fiasco total.  
Derniers commentaires

L'OL sort son équipe B, Paulo Fonseca s'explique

Décidemment Sweet, tu es un génie , t'avais vu juste encore une fois!

L'OL sort son équipe B, Paulo Fonseca s'explique

Arrete 2 secondes stp... Il a mi une equipe bis voilà c'est tout, y a pas mort d'homme mais fais pas non plus preuve de mauvaise foi quoi..

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Merah ne subit aucune agression, tu n'as jamais au foot ce n'est pas possible autrement

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Vous le saviez avant qu il signe hein...Quand vous faites les poubelles du RC Lens en prenant leur 9 remplaçant y a pas a être étonné en fait!

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Merci le betis pour mon pari!!Très prévisible avec cet effectif en bois coté OL

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

