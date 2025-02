Indice UEFA ‍: 10 buts et 10 points de bonus pour le PSG

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Enorme carton de la part du PSG ce mercredi contre Brest, ce qui permet à Paris de marquer de précieux points pour la France à l'indice UEFA.

Le PSG a rejoint Lille en 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Face à Brest, dans un duel franco-français à sens unique, le club de la capitale a déroulé pour s’imposer 10-0 sur l’ensemble des deux matchs. En attendant le tirage au sort qui verra le club parisien affronter Liverpool ou le FC Barcelone, cela fait tout de même un club français de plus au prochain tour. Et si, pendant longtemps lors de cette campagne de C1, c’est Paris qui rapportait le moins de points à la France parmi les clubs engagés, ce n’est bien évidemment plus le cas. En plus du carton, qui ne rapporte pas plus de points bien évidemment, le bonus du PSG continue de grimper pour atteindre 10 unités, et voir la formation de Luis Enrique être la deuxième plus efficace de France derrière Lille (25,5 points contre 23 pour Paris).

LdC : Le PSG punit Brest pour sa dernière européenne https://t.co/FqEqzfwwl0 — Foot01.com (@Foot01_com) February 19, 2025

Une belle satisfaction qui aide notre pays à se classer 6e sur cette saison européenne, à plus d’un point du Portugal, mais toujours devant les Pays-Bas qui réalisent pourtant de belles performances avec le PSV et Feyenoord, et ont encore cinq représentants. Autant dire que les 1/8e de finale seront certainement décisifs pour le classement final de cette indice UEFA, largement dominé par l’Angleterre, qui vient de perdre son premier représentant avec Manchester City.