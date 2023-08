Une pépite de la galaxie Textor en route pour l’OL ‍?

Dans : Europa League.

Par Corentin Facy

Après avoir accueilli Jeffinho en provenance de Botafogo, l’OL pourrait accueillir une autre pépite en provenance du club brésilien détenu par John Textor d’ici la fin du mercato en la personne de Matheus Nascimento.

Avec l’homme d’affaires américain John Textor aux manettes, l’Olympique Lyonnais a de grandes chances de traiter avec Crystal Palace, Molenbeek et Botafogo à l’avenir, trois clubs détenus à 100 % ou en partie par le boss de l’OL. En janvier dernier, un premier mouvement entre le club rhodanien et Botafogo a vu le jour avec le transfert de Jeffinho dans la capitale des Gaules en échange de 10 millions d’euros.

Un transfert mal vécu à l’époque par les fans du club brésilien, lesquels avaient accusé John Textor de favoriser Lyon plutôt que Botafogo. La cote de popularité de l’homme d’affaires américain reste toutefois assez élevée au Brésil puisque Botafogo a obtenu de bons résultats depuis le rachat du club par John Textor. Mais dans les semaines à venir, un nouveau deal entre les deux clubs pourrait voir le jour et les supporters brésiliens pourraient commencer à en avoir marre de l’Olympique Lyonnais.

Matheus Nascimento entre Crystal Palace et l'OL ?

D’après les informations de Globo Esporte, c’est au tour de Matheus Nascimento d’être au cours des discussions. L'attaquant de Botafogo est actuellement à Londres et va assister au match prévu samedi à 18h30 entre… l’Olympique Lyonnais et Crystal Palace, deux clubs détenus par John Textor. A ce jour, on ne sait pas si un transfert est dans les tuyaux et si oui, vers quel club.

Mais cette présence de Nascimento en Europe du 4 au 9 août interpelle, d’autant que cela devrait lui faire manquer un match avec Botafogo. Estimé à une dizaine de millions d’euros sur le marché des transferts, l’avant-centre de 19 ans a inscrit 3 buts en 17 matchs lors de la saison 2022-2023. Lyon, qui pourrait se mettre en quête d’un numéro neuf pour doubler le poste d’Alexandre Lacazette en cas de départ de Tino Kadewere, pourrait s’intéresser au natif de Rio de Janeiro, dont le profil est prometteur malgré des statistiques encore faiblardes.