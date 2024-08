Panathinaïkos - Lens ‍: les compos (20h sur Canal+ Foot)

Barrage retour Europa League

Aller 2-1 pour Lens

Compo du Pana : Dragowski - Kotsiras, Jedvaj, Ingason, Mladenovic - Arao, Cerin, Bakasetas, Tete - Pellistri, Ioannidis

Our starting 11 for today’s game against RC Lens!#Panathinaikos #PAOFC #UECL #PAOLEN pic.twitter.com/YH0Q5aQhoQ