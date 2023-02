Pénalty et rouge, un arbitrage scandaleux à Nantes-Juventus ?

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

Nantes a totalement craqué en première période face à la Juventus avec notamment le coup de grâce donné par l’arbitre espagnol Sanchez Martinez.

Le suspense n’aura pas duré bien longtemps entre Nantes et la Juventus, ce jeudi à la Beaujoire. Si tout est toujours possible dans le football. Les Canaris sont menés de deux buts à la pause, et jouent à 10 contre 11. Outre un premier but spectaculaire signé Angel Di Maria, c’est un pénalty sifflé en faveur de la Juventus qui a tout de même interpellé les observateurs. Sur une action dans la surface, Di Maria mettait le feu et notamment Nicolas Pallois sur les fesses. Le défenseur nantais touchait d’abord le ballon de la hanche avant qu’il n’atteigne son coude devant le but. L’arbitre espagnol, M. Sanchez Martinez, n’hésitait pas et donnait un pénalty, puis un carton rouge à Nicolas Pallois, ce qui était confirmé par la VAR en une poignée de secondes. De quoi faire hurler notamment Daniel Riolo.

Le peno et le rouge contre Nantes ??? C’est quoi l’histoire ? Un fourrage international ? Y’a un truc qui m’a échappé ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 23, 2023

« Le peno et le rouge contre Nantes ??? C’est quoi l’histoire ? Un fourrage international ? Y’a un truc qui m’a échappé ? », a dénoncé le journaliste de RMC, qui estime que le règlement a été bafoué avec une facilité déconcertante par l’arbitre, et confirmé ensuite sans sourciller par la VAR. Le fameux problème des mains et leur interprétation est toujours sur le devant de la scène, et son application variable laisse quand même tout le monde pantois par moment. Pas de quoi déranger les arbitres, et surtout ce fameux Sanchez Martinez, très critiqué en Espagne pour ses décisions parfois incompréhensibles, et qui refuse en général d’être déjugé par les arbitres de la VAR. En tout cas, la Juventus ne s’en plaindra pas, elle qui se fraye un chemin en or vers la qualification à moins d’un miracle nantais.