EL : Toulouse privé de Coupe d'Europe, la menace est réelle

Par Mehdi Lunay

Après son succès en coupe de France, Toulouse doit normalement jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Sauf que le TFC a le même propriétaire que le Milan AC. En l’état actuel des choses, les Violets risquent de ne pas être admis par l’UEFA malgré les mots de leur président.

Toulouse a démarré une belle fête samedi à 23h après son succès en finale de la coupe de France sur Nantes. Le TFC espère la continuer au moins jusqu'en décembre prochain. En effet, avec sa victoire en coupe, le club toulousain est officiellement qualifié pour la prochaine Ligue Europa. Sa première qualification européenne depuis 2009. Un coup d'accélérateur très intéressant pour les ambitions sportives du Téfécé. Néanmoins, l'UEFA autorisera t-il le club à évoluer dans ses compétitions ? En effet, RedBird Capital Partners détient le TFC mais aussi le Milan AC. Or, selon les règlements UEFA, « aucune personne physique ou morale ne peut avoir le contrôle de ou exercer une influence sur plus d’un club participant aux compétitions interclubs de l’UEFA ».

Changer l'organigramme ou espérer une UEFA clémente

Autrement dit, voir les clubs milanais et toulousain sur la scène européenne et surtout dans la même coupe d'Europe est impossible. Le Milan AC peut toujours se qualifier en Ligue des champions mais l'UEFA prendra t-elle le risque de laisser le club lombard rencontrer Toulouse en cas de troisième place en poule de C1 par exemple ? Si l'UEFA est intransigeante, elle exclura le club des deux ayant le plus petit coefficient UEFA et donc le Toulouse FC. Mais, les Toulousains ont encore des possibilités d'éviter les problèmes en août prochain comme le détaille bien le média le Quotidien du Sport.

Damien Comolli (président du Toulouse FC) :



« Je m'engage personnellement sur le fait qu'on jouera en Europe la saison prochaine. »



(zone mixte) pic.twitter.com/dOofK28VPT — Actu Foot (@ActuFoot_) April 30, 2023

En effet, si le TFC modifie son statut vis-à-vis de RedBird, il ne sera plus considéré comme faisant partie de la même entité. Pour ce faire, quatre membres du conseil d'administration du TFC doivent céder leur poste : Gérald Cardinale, Alec Scheiner, Isaac Halyard et Niraj Shah puisqu'ils sont à la tête de RedBird. Le RB Salzbourg avait procédé ainsi en 2017, pouvant jouer les mêmes coupes d'Europe que son cousin allemand du RB Leipzig désormais. Autre possibilité, l'UEFA se montre plus souple sur la question. Aleksander Ceferin avait laissé sous-entendre cela en mars dernier. Enfin, il reste l'option selon laquelle le Milan AC ne se qualifierait pas pour l'Europe. Un cas peu probable puisque les Rossoneri sont 5e et que les 7 premiers clubs italiens se qualifient. Bologne, 8e, se situe 12 points derrière. Damien Comolli et ses partenaires devront donc vite agir au sein du club pour éviter tout problème de dernière minute. Il serait dommage de priver le TFC de la chance unique de se montrer à toute l'Europe.