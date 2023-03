UEFA : Ceferin, sa nouvelle idée qui va tuer le football ?

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

L'UEFA va-t-elle encore modifier prochainement les règles du footballeur européen ? D'après The Times, l'instance européenne, via son président Aleksander Ceferin, considère sérieusement de réviser le règlement sur la multipropriété, dont le fait de pouvoir disputer la même compétition.

Le football européen subit pas mal de changements depuis quelques années. L'UEFA va notamment lancer un nouveau format en Ligue des champions à partir de la saison 2024-2025. Avant cela, d'autres nouveautés pourraient arriver. Et elles ont de quoi inquiéter pas mal de fans et d'observateurs. Selon les informations du Times, l'UEFA veut repenser les règles sur la multipropriété des clubs. Pour l'instant, ces dernières ne permettent pas à un propriétaire d'avoir plusieurs clubs en lice dans la même compétition. Mais Aleksander Ceferin compte se pencher sur la question, ce qui bouleverserait pas mal de choses et entrainerait de facto des questions sur d'éventuels conflits d'intérêts. Le président de l'UEFA aurait déjà été contacté par plusieurs propriétaires qui souhaitent racheter d'autres clubs.

L'UEFA, la décision de trop ?

Entre la FIFA et l'UEFA, magnifique concours de celui qui va faire le plus de mal au football ! https://t.co/VR2UJtzMoZ — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) March 15, 2023

Cela changerait aussi pas mal le marché actuel. Pour rappel, certaines formations sont à vendre, comme Manchester United. Les Red Devils sont courtisés par Ineos, déjà propriétaire de Nice ou encore par le Qatar, qui possède le PSG. Cette possible nouveauté n'est en tout cas pas du goût de Daniel Riolo, qui vient récemment de poster sur son compte Twitter : « Deux clubs ayant même propriétaire peuvent jouer la LDC ? C’est ça que veut l’UEFA ? Et on va encore soutenir cette mascarade ? Je suis désormais 100% pour la superligue ouverte et régulée… l’UEFA n’a plus aucune crédibilité ». Peut-être que si cette réforme va au bout, il ne faudra pas écarter le retour des rumeurs concernant la Super League, alors que les principaux clubs qui souhaitent l'instaurer, à avoir le Real Madrid, le Barça et la Juve, pèsent de tout leur poids pour avoir gain de cause devant la justice face à l'UEFA, qui se tire certainement une balle dans le pied en permettant à deux clubs ayant le même propriétaire de pouvoir jouer la même compétition.