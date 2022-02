EL : Le Barça tenu en échec par Naples, Dortmund humilié

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Lors de la première tranche horaire des 16es de finale aller de l'Europa League, le Barça et Naples ont fait match nul (1-1), Torres (59e sur penalty) ayant répondu à Zielinski (29e). La surprise du soir est venue d’Allemagne, où Dortmund a perdu contre les Glasgow Rangers au Signal Iduna Park (2-4) malgré des buts de Bellingham (51e) et Guerreiro (82e). Enfin, dans l’autre dernier gros match, le Betis Séville a battu le Zenit en Russie (3-2) avec des buts de Rodriguez (8e), Willian José (18e) et Guardado (41e).