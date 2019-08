EL : La boucherie, Strasbourg se fait piétiner à Francfort

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, RCSA.

Francfort bat Strasbourg 3-0

Buts pour Francfort : Mitrovic (27e csc), Kostic (60e) et Da Costa (67e)

Expulsion : Rebic (44e) à Francfort, Lienard (55e) à Strasbourg

Sur l’ensemble des deux matchs, la supériorité de Francfort sur Strasbourg est probablement indéniable. Mais la manière avec laquelle le club allemand et ses supporters sont arrivés à bout de Strasbourg, avec la complicité de l’arbitre, sera forcément difficile à digérer pour les Alsaciens. Et peut-être une expérience à engranger pour la suite.

Pris à la gorge d’entrée de jeu, le Racing craquait logiquement sur un but de Mitrovic contre son camp (1-0, 27e). Mais avant la pause, Rebic dégoupillait complètement en taclant Sels inutilement et récoltait un rouge logique (44e). Un rouge qui allait en fait pourrir le reste de la rencontre.

Dès lors, l’arbitre laissait tout passer aux Allemands, permettait à Hasebe de le secouer, puis à Rode de laisser des semelles à chaque contact. Sur un énorme tacle par derrière de Khor à la reprise, Lienard, qui venait de recevoir des briquets sur la tête en tirant un corner sans que l’arbitre n’intervienne, réagissait mal en mettant sa main dans le visage de son adversaire, et récoltait un rouge pendant que le « blessé » se relevait en souriant. Dès lors, Strasbourg perdait le fil d’un semblant de match et craquait sur des buts de Kostic (2-0, 60e) et Da Costa (67e). Une élimination qui va en tout cas permettre aux Strasbourgeois de se concentrer sur la Ligue 1, eux qui n’avaient pas forcément l’effectif pour répondre présent sur tous les tableaux.