EL : Jeu, set et match Bayer Leverkusen, Nice ridiculisé...

Dans : Europa League.

Europa League - 1ère journée :

BayArena.

Le Bayer Leverkusen bat l'OGC Nice : 6 à 2.

Buts : Amiri (11e), Alario (16e), Diaby (61e), Bellarabi (79e, 83e) et Wirtz (87e) pour le Bayer Leverkusen ; Gouiri (31e) et Claude Maurice (90e) pour Nice.

Pour son grand retour en Europa League, deux ans et demi après sa dernière campagne européenne, l’OGC Nice s’est complètement raté contre le Bayer Leverkusen (2-6)...

Sous la houlette d’Ineos, le club azuréen a de grandes ambitions dans cette C3. Mais face à un solide adversaire, quart-finaliste de la dernière édition, l’OGCN ne faisait que de la figuration… Puisqu’avant le quart d’heure de jeu, le club allemand ouvrait déjà la marque par Amiri (1-0 à la 11e), avant qu’Alario ne double la mise (2-0 à la 16e). Avant la mi-temps, Gouiri relançait un peu son équipe en marquant de l'extérieur de la surface après un centre de Nsoki (2-1 à la 31e).

Mais en deuxième période, les Aiglons sombraient complètement... Diaby profitait d’une grosse erreur de Schneiderlin pour tromper Benitez (3-1 à la 61e). Puis Bellarabi inscrivait un doublé sur des corners (4-1 à la 79e, 5-1 à la 83e). Le jeune Wirtz alourdissait même encore plus l’écart (6-1 à la 87e). Et même si Claude Maurice sauvait un peu l’honneur en fin de match (6-2 à la 90e), l’OGCN perdait quand même très lourdement pour cette première journée d’EL. À cause de ce très gros revers (2-6), la formation de Patrick Vieira hérite logiquement de la dernière place du Groupe C, derrière le Slavia Prague, défait contre l’Hapoel Beer Sheva (1-3).