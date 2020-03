EL : Inter-Getafe et Séville-Roma reportés

Dans : Europa League.

Ce mercredi après-midi, l'UEFA n'a pas réellement été en mesure de faire autre chose que de reporter deux rencontres des huitièmes de finale de l'Europa League qui devaient opposer jeudi soir l'Inter Milan à Getafe et le FC Séville à l'AS Rome. Dans le premier cas, le club espagnol refusait de se rendre en Italie, tandis que dans le second ce sont les autorités espagnoles qui interdisaient à l'avion de la Roma d'atterrir sur son territoire. L'UEFA n'a pas indiqué quand et où ces deux rencontres se joueront.