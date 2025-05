Humilié, le Real Madrid fait une promesse folle

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Guillaume Conte

La victoire en Coupe du monde des clubs pour sauver la saison du Real Madrid, c'est le message clair envoyé par Florentino Pérez à ses joueurs.

Le Real Madrid réalise une saison à deux titres en 2024-2025. Et pourtant, personne n’a le sourire au sein de l’état-major madrilène. Il faut dire que les titres en question sont la SuperCoupe d’Europe face à Bergame, et la Coupe Intercontinentale contre Pachuca. Pas forcément les titres les plus glorieux alors que la Coupe d’Espagne, la Ligue des Champions et la Liga sont passés sous le nez du Real, tout comme la SuperCoupe d’Espagne. Très souvent, c’est le FC Barcelone qui en a profité pour se mettre en valeur, humiliant régulièrement son rival historique avec des matchs spectaculaires. Le Real Madrid aura une dernière occasion de se rattraper avec la Coupe du monde des clubs, pour laquelle le Barça n’est pas qualifié.

Le Real Madrid vise les 100 millions

🫶 | Angel Di Maria, légende du PSG, sera à retrouver lors de la Coupe du Monde des Clubs FIFA. 🏆🇦🇷 #FIFACWC #TakeItToTheWorld



Suivez toutes les rencontres de la CMC gratuitement sur DAZN. 🆓 pic.twitter.com/GPbsLpFhUU — DAZN France (@DAZN_FR) May 23, 2025

L’occasion d’enfin redorer le blason du club ? Florentino Pérez est persuadé que oui et il a décidé de mettre le paquet pour convaincre ses joueurs de cette opportunité en or. La nouvelle compétition possède des sponsors d’envergure, et des primes aux clubs pouvant atteindre les 100 millions d’euros pour le vainqueur. Résultat, les joueurs pourront en récupérer une bonne partie puisque Marca affirme que chaque joueur touchera un million d’euros en cas de victoire finale aux Etats-Unis. Une prime jamais vue au Real Madrid, car elle est l’équivalent de ce qui est promis en cas de victoire en Ligue des Champions, mais sur une compétition bien plus courte d’à peine un mois. Une sacrée carotte pour les joueurs, qui n’ont accumulé cette saison « que » 500.000 euros de prime, Pérez n’étant spécialement généreux avec la place de finaliste ou la deuxième de Liga quand on est président du Real Madrid. Ce qui peut se comprendre.