CdM des clubs ‍: Un énorme fiasco d'entrée pour la FIFA

Dans 10 jours, la Coupe du monde des clubs ouvrira ses portes. Une première très attendue pour ce rendez-vous lancé par la FIFA.

Le match d’ouverture opposera l’Inter Miami de Lionel Messi au Al Ahly FC, grand club égyptien et toujours dans le dernier carré de la Ligue des Champions d’Afrique. Une rencontre qui aura lieu à Miami en plein mois de juin, et qui ne passionne pour le moment pas les foules. Pour éviter de faire un fiasco, la FIFA a discrètement baissé le prix des places, afin de ne pas montrer à la télévision un stade à moitié vide, révèle The Athletic.

Des places à moins de 50 euros sont désormais disponibles. Le Hard Rock Stadium de Miami comprend plus de 60.000 places, et l’instance mondiale pourrait sortir de sa manche une pléiade d’invitations pour remplir l’enceinte, malgré la présence de Lionel Messi. A 10 jours du match, seuls 20.000 billets ont trouvé preneurs. Ce premier match sera donc révélateur de l’engouement autour du tournois, alors que très peu de supporters des équipes européennes présentes sont attendus aux Etats-Unis pour ce mois de juin. Il faut dire que la Coupe du monde des clubs ne fait pas l’unanimité, et les fans de football n’ont pas aimé de voir que l’Inter Miami, qui n’avait pas gagné sportivement sa place à cette compétition, soit invités par Gianni Infantino pour plaire aux sponsors. Et au moins remplir les stades.