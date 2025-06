6-0, le Bayern ridicule Auckland en 45 minutes

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Guillaume Conte

Pas de but lors du premier match de la Coupe du monde des clubs avec le 0-0 entre Miami et Al Ahly, mais le second match rattrape déjà le coup. A Cincinnati, dans une rencontre à sens unique, le Bayern a empilé les buts pour mener 6-0 à la pause contre Auckland. Une différence de niveau rarement vue mais qui a permis aux Français de s’illustrer, avec des buts de Coman, Olise et Boey notamment.