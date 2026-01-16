TV : Sénégal - Maroc, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Autant en juillet je faisais dans ma culotte mais faut avouer que la direction a fait vraiment du bon job. Je sent bien une petite surprise de Louis Jean. Mais sur le papier avec les retour de nos blessé et certainement 1 ou 2 joueur on n'a une belle équipe !
Et Leogets aussi! lui il sait TOUT mieux que tout le monde....Bref... Certains lyonnais sont et seront toujours indecrottables
Non ce n'est PAS FACTUEL! On peux jouer longtemps mon petit si tu veux mais encore une fois les mots ont un sens, ceci est un ressenti non palpable non mesurable et donc non un FAIT!! Pourtant dans ta classe de 3eme SEGPA, tu dois avoir encore des cours de francais non??
et j'ai rien a te prouver surtout a toi qui manque de lucidité
mec potasse et tu verras que c'est factuel je vais pas te macher le taf c'est juste facile a verifier lyon est le club le plus populaire au bresil avec le psg maintenant parce qu'il est populaire ds le monde
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
سيواجه منتخبنا الوطني منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا Our National Team will face Senegal in the #AFCON2025 Final 🏆 #DimaMaghrib 🇲🇦