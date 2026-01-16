TV : Sénégal - Maroc, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Hakimi Maroc

Après un mois de matchs acharnés, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 va rendre sa conclusion ce week-end à l’issue de la grande finale entre le Sénégal et le Maroc.

Quelle heure pour Sénégal - Maroc ?

En début de compétition, le Sénégal et le Maroc faisaient partie des pays prétendants au titre. Autant dire que le fait de retrouver deux des plus grands pays africains en termes de football en finale n’est pas vraiment une surprise. Cette grande finale de la CAN 2025 se disputera ce dimanche 18 janvier à 20h00 au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat au Maroc.

Sur quelles chaînes suivre Sénégal - Maroc ?

Sachant que le Sénégal et le Maroc ont beaucoup de suiveurs sur le sol français, cette finale de la CAN sera diffusée en clair et en gratuit sur M6, qui a décidé de s’offrir ce premier grand match international de l’année 2026. Cette rencontre sera également diffusée sur l’antenne de beIN Sports 1, la chaîne de la Coupe d’Afrique des Nations.

Les compos probables de Sénégal - Maroc :

Favoris en début de compétition, les Lions de la Teranga sont bien au rendez-vous de cette finale. Pour cela, le Sénégal a dû venir à bout de l'Égypte mercredi grâce à un but de Sadio Mané (1-0). Maintenant, le pays de Pape Thiaw n’a qu’un seul objectif : faire tomber le Maroc pour remporter la deuxième CAN de son histoire, quatre ans après la première. Mais pour cela, le Sénégal sera privé de Kalidou Koulibaly ou Habib Diarra.

La compo probable du Sénégal : Edouard Mendy - Diatta, Sarr, Niakhaté, Diouf - Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye - Ndiaye, Jackson, Mané.
Malgré la pression de jouer à domicile, le Maroc a réussi à faire respecter son rang en se qualifiant pour la finale de sa CAN. Une qualification acquise dans la douleur au bout du suspense mercredi soir à l’issue d’une séance de tirs au but face au Nigéria lors de laquelle le gardien Yassine Bouno s’est illustré (0-0, 4-2 tab). Désormais à un pas de remporter sa première CAN depuis 50 ans, le Maroc rêve d’un deuxième sacre historique devant son public. Pour ce match, Walid Regragui disposera d’un groupe au complet ou presque, sans Ounahi ou Saiss.

La compo probable du Maroc : Bono - Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui - El Khannouss, El Aynaoui, Saibari - Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli.
