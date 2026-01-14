CAN 2025 : Mané envoie le Sénégal en finale

Demi-finale de la CAN 2025 :

Stade Ibn Batouta (Tanger)

Sénégal-Egypte 1-0

But : Mané (78e)

Ce classique du football africain accouchait longtemps d'une souris. Le match était extrêmement fermé avec une domination sénégalaise. Sadio Mané sortait finalement le grand jeu dans le dernier quart d'heure. Il envoyait un boulet de canon dans les buts égyptiens pour qualifier son pays. Mohamed Salah ne gagnera pas encore une première CAN. La soirée n'est pas parfaite pour le Sénégal qui devra faire sans Kalidou Koulibaly et Habib Diarra, suspendus, en finale.