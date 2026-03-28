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Sénégal-Pérou : Les Sénégalais entrent avec la CAN !

CAN 202528 mars , 16:00
parCorentin Facy
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Le Sénégal affronte le Pérou ce samedi après-midi au Stade de France (17 heures). Un match que les Lions de la Teranga souhaitent utiliser pour célébrer leur victoire à la CAN, malgré la décision récente de la CAF.
Deux mois après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal, la CAF a pris la décision d’attribuer le sacre aux Marocains. Une défaite sur tapis vert a été prononcée contre les Sénégalais en raison de leur attitude au moment du penalty attribué au Maroc. Malgré cette décision qui a choqué le monde du football, les Lions de la Teranga s’estiment toujours champions d’Afrique en titre et ils viennent de le prouver.
A une heure du coup d’envoi de leur match amical contre le Pérou ce samedi après-midi au Stade de France (17 heures), les joueurs sénégalais sont entrés sur la pelouse… avec leur trophée. De nombreux supporters du Sénégal sont présents dans les tribunes à Saint-Denis et ont ainsi pu fêter avec leurs joueurs ce titre, qui n’est pourtant officiellement plus dans l’escarcelle de Pape Gueye et de ses coéquipiers. Une scène lunaire qui ne va sans doute pas plaire aux Marocains et à la CAF. Pour rappel, la fédération sénégalaise de football a officialisé il y a quelques jours sa décision de faire appel de cette décision auprès du Tribunal arbitral du sport.
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Sénégal-Pérou : Les Sénégalais entrent avec la CAN !

Magnifique 😂😂

3.000 billets vendus dans la nuit, l’OM choque la France

Bref au pire perso je men cogne complètement... cest fou cette mani chez vous les lyonnais de venir faire les médisant pour des conneries pareille ... perso de l'affluence des féminines je men branle ... mais alors imagine un peu des féminines lyonnaise ce que jen ai encore plus a foutre.. venir baver sur ca franchement... et si le stade est vide ca te fera quoi??? Et meme si il est plein d'ailleurs ??? Bande de malade que vous êtes...🤣😂

Longoria s'en va, ses trois boulettes qui font pleurer l'OM

Le problème c'est qu'à l'OM on est malheuresement pas assez patient et je me compte dedans.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
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Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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