Sénégal-Pérou : Les Sénégalais entrent avec la CAN !

Le Sénégal affronte le Pérou ce samedi après-midi au Stade de France (17 heures). Un match que les Lions de la Teranga souhaitent utiliser pour célébrer leur victoire à la CAN, malgré la décision récente de la CAF.

Deux mois après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal, la CAF a pris la décision d’attribuer le sacre aux Marocains. Une défaite sur tapis vert a été prononcée contre les Sénégalais en raison de leur attitude au moment du penalty attribué au Maroc. Malgré cette décision qui a choqué le monde du football, les Lions de la Teranga s’estiment toujours champions d’Afrique en titre et ils viennent de le prouver.

A une heure du coup d’envoi de leur match amical contre le Pérou ce samedi après-midi au Stade de France (17 heures), les joueurs sénégalais sont entrés sur la pelouse… avec leur trophée. De nombreux supporters du Sénégal sont présents dans les tribunes à Saint-Denis et ont ainsi pu fêter avec leurs joueurs ce titre, qui n’est pourtant officiellement plus dans l’escarcelle de Pape Gueye et de ses coéquipiers. Une scène lunaire qui ne va sans doute pas plaire aux Marocains et à la CAF. Pour rappel, la fédération sénégalaise de football a officialisé il y a quelques jours sa décision de faire appel de cette décision auprès du Tribunal arbitral du sport.