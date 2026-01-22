Les Algériens épargnés, le Sénégal attend son tour

Après les incidents de son quart de finale de la CAN contre le Nigéria, l’Algérie a reçu des sanctions de la part de la Confédération africaine de football. L’instance a néanmoins évité de suspendre les Fennecs pour le Mondial 2026. Reste à savoir si les Sénégalais s’en sortiront aussi bien.

Le verdict est tombé. Après les tensions du quart de finale de la CAN entre l’Algérie et le Nigéria (0-2) le 10 janvier dernier, la Confédération africaine de football (CAF) a prononcé des sanctions. Rappelons que des incidents étaient apparus en fin de match et après le coup de sifflet final. Des scènes impliquant notamment les arbitres dont les décisions avaient été contestées par les Fennecs. Résultat, suite à une enquête ouverte par la CAF au lendemain de la rencontre, la Fédération algérienne de football (FAF) écope de plusieurs amendes pour un montant total de 100 000 dollars.

Parmi les violations annoncées, la FAF devra verser 50 000 dollars à cause des « gestes offensants et abusifs (affichage de billets de banque) commis par (les supporters algériens) à l’encontre des arbitres de la rencontre ». Quant aux sanctions individuelles, Luca Zidane a logiquement été ciblé. Le gardien de l’Algérie, en colère à la fin du match, avait notamment attrapé son adversaire Raphael Onyedika par le maillot. La CAF n’a évidemment pas aimé ces images et lui a infligé deux matchs de suspension. Une punition moins sévère que celle donnée à son coéquipier Rafik Belghali, suspendu quatre matchs dont deux avec sursis pour son agressivité auprès des arbitres qu’il a même suivis jusqu’à leur vestiaire.

A noter que ces suspensions ne sont valables qu’à partir des éliminatoires de la CAN 2027 en septembre prochain, et non lors du Mondial 2026. Une bonne nouvelle pour les Fennecs concernés. Reste à savoir si les Sénégalais s’en sortiront aussi bien après avoir quitté la pelouse pour contester une décision arbitrale pendant la finale remportée face au Maroc (1-0, ap). Le futur adversaire de l’équipe de France a de quoi trembler avant l’annonce de la décision.