CAN : Le Maroc veut que le Sénégal paye très cher

Arrière droit avec MLN et Matta qui peut revenir à droite. Un central serait bien
Heureusement pour le Sénégal il y avait Mané qui a su donner le bon exemple
Il nous manque plus qu'un arrière droit (j'y crois pas trop) et potentiellement un 9 à la Giroud (profil)... Au vu de l'éclosion de Kluivert, il n'est peut être pas utile de prendre un DC
Non ,le train est passé, tu ne l'as pas pris alors passe ton chemin
Paris n'a pas l'intention de le laisser partir
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Loading
COMMUNIQUÉ FRMF 🇲🇦 L’équipe nationale – 19/01/2026 La Fédération Royale Marocaine de Football annonce qu’elle a engagé les démarches juridiques auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) et de la Fédération Internationale de Football (FIFA) concernant le retrait de