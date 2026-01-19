ICONSPORT_282766_0186

CAN : Le Maroc veut que le Sénégal paye très cher

CAN 202519 janv. , 18:00
parGuillaume Conte
La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 va rester dans toutes les mémoires. Mais le Maroc n'a pas digéré le scénario du match et l'attitude des Sénégalais. 
Elle va en tout cas faire parler pendant très longtemps, car si le Sénégal l’a emporté dans un match où régnait une extrême tension, le Maroc ne digère pas le déroulement des faits. Après un but refusé prématurément et sur lequel l’arbitre n’a pas pu revenir pour avoir sifflé trop tôt, le Sénégal a vu l’officiel désigné le point de pénalty pour un accrochage dans la surface, pour lequel la VAR l’avait appelé. L’enchainement a fait dégoupiller les Lions de la Teranga, qui sont partis du terrain avant de revenir 10 minutes plus tard. 
La FIFA a demandé des sanctions à l’encontre de ceux qui ne respectent pas les arbitres, et la CAF souhaite suspendre le sélectionneur des nouveaux champions d’Afrique jusqu’à nouvel ordre. De son côté, la Fédération Marocaine a officiellement demandé des sanctions sévères à l’encontre des Sénégalais. « La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) annonce qu’elle va recourir aux procédures légales auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) ainsi que de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) afin de statuer sur le retrait de l’équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l’équipe nationale marocaine, ainsi que sur les événements qui ont accompagné cette décision, suite à l’annonce par l’arbitre d’un penalty jugé correct à l’unanimité des spécialistes », a lancé la fédération marocaine, même si le terme « unanimité » étant discutable, des pénaltys pouvant être sifflés sur chaque corner pour ce type d’accrochage. 
Les Marocains ont en tout cas clairement fait savoir que le comportement de leurs adversaires avaient pesé sur l’issue de la rencontre, et que le Sénégal ne pouvait pas s’en tirer impunément. Cela ne devrait pas être le cas dans les prochaines semaines vu les déclarations de Gianni Infantino, le président de la FIFA. 

