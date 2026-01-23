Le Sénégal puni contre la France, la FIFA et la CAF s'unissent

La commission de discipline va bientôt se réunir pour statuer sur les évènements de la dernière finale de Coupe d'Afrique. Le Sénégal se prépare à prendre cher.

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal n’a pas fini de faire parler. Les Lions de la Teranga ont remporté le match sur le score de 1-0 après prolongation, mais le match a été marqué par des incidents à tous les niveaux. Dans les tribunes, mais surtout sur le terrain où les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse alors qu’un pénalty litigieux avait été attribué au Maroc dans les arrêts de jeu, dans la foulée d’un but sénégalais refusé de manière précipitée par l’arbitre.

La CAF prête à taper fort contre le Sénégal

Ces évènements n’ont pas empêché la finale de se terminer dans la confusion, mais la Confédération Africaine de Football n’a pas du tout aimé l’image donnée. Pas plus que la FIFA qui a demandé des comptes. La commission de discipline va prochainement se réunir pour étudier la procédure disciplinaire qui a été ouverte. La très sérieuse BBC s’est penchée sur le rôle et la compétence de cette institution, et ce qu’il était possible de tomber sur les Sénégalais.

Quand la date sera fixée, le Sénégal connaitra le nom des joueurs, dirigeants ou techniciens convoqués. Ces derniers pourront se défendre après l’exposition des faits et la lecture des rapports, ainsi que le visionnage des vidéos si elles sont jugées pertinentes. Le président de cette commission sera accompagné par plusieurs membres nommés par la CAF, qui ne doivent simplement pas être d’un des pays impliqués, pour des raisons évidentes de conflit d’intérêt.

Au niveau des sanctions étendues, le panel est large et comprend même le match perdu par forfait dans le cas de figure de l’abandon de terrain. Mais le titre ayant été donné et le match ayant repris dans un délai jugé acceptable par l’arbitre, cela ne devrait pas être le cas. Outre une énorme amende, la principal préoccupation du Sénégal est la suspension de ses joueurs et de son entraineur. La CAF prévoit une suspension de 2 à 4 matchs pour les joueurs pour un retrait volontaire du terrain. Et surtout, ces suspensions entrent dans le cadre où la CAF peut recommander son application à la FIFA, pour la prochaine compétition, c’est à dire la Coupe du monde.

Les Lions de la Teranga se verraient alors amputés de plusieurs joueurs importants pour le prochain Mondial, laisse entendre la BBC. Et le premier match des Sénégalais de ce Mondial sera déjà décisif, avec une confrontation contre la France de Didier Deschamps. Le média britannique souligne que le champion d’Afrique pourra faire appel de cette décision devant les instances de la CAF, puis devant le Tribunal Arbitral du Sport en dernier recours. Cela ne sent en tout cas pas bon pour le Sénégal, qui sait qu’après la fête à Dakar, la sanction ne va pas tarder à tomber.