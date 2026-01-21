La CAN retirée au Sénégal, la décision est prise

En quittant le terrain pendant de longues minutes avant de revenir en finale de la CAN contre le Maroc, le Sénégal a pris d’énormes risques. Et si les Lions de la Teranga ont gagné le trophée, ils s’exposent à de lourdes sanctions.

Dimanche soir, le Sénégal a remporté la finale de la CAN au terme d’un match au scénario totalement imprévisible. Alors que le score était de 0-0 et que l’on jouait les dernières minutes, un but a d’abord été annulé pour les coéquipiers de Sadio Mané pour une faute peu flagrante. Cinq minutes plus tard, le Maroc obtenait un penalty très généreux. Un scandale d’arbitrage aux yeux des Sénégalais, lesquels ont pris la décision de quitter le terrain pendant plus de 10 minutes.

Pape Thiaw, sermonné par son capitaine Sadio Mané, est finalement revenu à la raison. Le match a repris, et tout le monde connaît la suite avec le penalty raté de Brahim Diaz et la victoire du Sénégal aux prolongations. En quittant le terrain pour contester une décision d’arbitre, les Lions de la Teranga ont néanmoins pris un risque énorme. Il auraient pu perdre la rencontre par forfait sur décision de l’arbitre, ce qui n’a finalement pas été le cas.

Mais la FIFA ne veut pas en rester là et a bien l’intention de punir l’équipe de Pape Thiaw pour ce comportement jugé honteux par Gianni Infantino. Au Maroc, certains réclament la perte du titre pour le Sénégal afin de marquer le coup. Une décision qui n’a quasiment aucune chance d’être prise selon les informations de RMC. « Il est assez improbable que les Sénégalais perdent leur titre sur tapis vert, comme le souhaitaient de nombreux supporters marocains.

En revanche, le Sénégal devrait se voir infliger une sanction financière » note le média, qui croit savoir que la note pourrait monter à près de 100.000 euros d’amende pour le Sénégal. Une sanction assez dérisoire au vu de la gravité des actes des coéquipiers de Moussa Niakhaté. Le sélectionneur Pape Thiaw, considéré comme ayant encouragé ses joueurs à quitter le terrain, a lui de grandes chances d’être plus lourdement sanctionné. Il pourrait écoper de plusieurs matchs de suspension.