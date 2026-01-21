ICONSPORT_282766_0176

La CAN retirée au Sénégal, la décision est prise

CAN 202521 janv. , 18:00
parCorentin Facy
En quittant le terrain pendant de longues minutes avant de revenir en finale de la CAN contre le Maroc, le Sénégal a pris d’énormes risques. Et si les Lions de la Teranga ont gagné le trophée, ils s’exposent à de lourdes sanctions.
Dimanche soir, le Sénégal a remporté la finale de la CAN au terme d’un match au scénario totalement imprévisible. Alors que le score était de 0-0 et que l’on jouait les dernières minutes, un but a d’abord été annulé pour les coéquipiers de Sadio Mané pour une faute peu flagrante. Cinq minutes plus tard, le Maroc obtenait un penalty très généreux. Un scandale d’arbitrage aux yeux des Sénégalais, lesquels ont pris la décision de quitter le terrain pendant plus de 10 minutes.
Pape Thiaw, sermonné par son capitaine Sadio Mané, est finalement revenu à la raison. Le match a repris, et tout le monde connaît la suite avec le penalty raté de Brahim Diaz et la victoire du Sénégal aux prolongations. En quittant le terrain pour contester une décision d’arbitre, les Lions de la Teranga ont néanmoins pris un risque énorme. Il auraient pu perdre la rencontre par forfait sur décision de l’arbitre, ce qui n’a finalement pas été le cas.
Mais la FIFA ne veut pas en rester là et a bien l’intention de punir l’équipe de Pape Thiaw pour ce comportement jugé honteux par Gianni Infantino. Au Maroc, certains réclament la perte du titre pour le Sénégal afin de marquer le coup. Une décision qui n’a quasiment aucune chance d’être prise selon les informations de RMC. « Il est assez improbable que les Sénégalais perdent leur titre sur tapis vert, comme le souhaitaient de nombreux supporters marocains.
En revanche, le Sénégal devrait se voir infliger une sanction financière » note le média, qui croit savoir que la note pourrait monter à près de 100.000 euros d’amende pour le Sénégal. Une sanction assez dérisoire au vu de la gravité des actes des coéquipiers de Moussa Niakhaté. Le sélectionneur Pape Thiaw, considéré comme ayant encouragé ses joueurs à quitter le terrain, a lui de grandes chances d’être plus lourdement sanctionné. Il pourrait écoper de plusieurs matchs de suspension.
Les Sénégalais devront tout de même rester sur leurs gardes puisque mardi, le journal AS, après avoir épluché le règlement de la CAF, expliquait que les joueurs qui avaient volontairement quitté le terrain pour faire stopper la rencontre encouraient jusqu’à six matchs de suspension. Ce qui pourrait alors avoir un impact direct sur l’équipe de France, qui doit rencontrer le Sénégal au premier tour de la Coupe du monde cet été aux Etats-Unis.

Derniers commentaires

OM : Mason Greenwood, le divorce est définitif

40%, quel footix 49 buts sur penaltys sur 303 en carrière, à peine 15 plus de 15% Si tu veux comparer, greenwood à Marseille c'est 12 penaltys sur 42 buts, quasi 30% Et parlons en des buts : sur les 2ans je pense même pas qu'il en ai mis au moins 10 (penaltys inclus) contre le top8 Au lieu d'être sur YouTube et vous palucher sur greenwood, vérifiez au moins vos chiffres...

Sacha Boey ne viendra pas, l’OL a trouvé mieux

C'est jeune mais le but c'est pensé au futur et je pense ya quand même pas mal d'expérience dans ce groupe

OM-Liverpool : Ambiance grandiose à deux heures du match

Match de gala donc déjà qu'en temps normal l'ambiance est bonne au Vel' alors là, avant d'affronter un gros club européen comme les Reds, c'est sûr que ça doit être quelque chose.

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

J'en suis pas certain pour le coup car on a pas besoin de lui mais plutôt d'un attaquant pour remplacer numériquement Satriano.

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Je vais pas trop sur vos articles donc je connais pas son comportement. Et ce n'est pas "mon pote" comme tu dis. Et je défendais ses dires surtout parce que pour le coup je suis du même avis, mais j'ai argumenté à l'inverse de lui.

