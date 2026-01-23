Le Maroc obsédé par les serviettes, le Sénégal se marre

Alors que des ramasseurs de balle marocains s’emparaient des serviettes de son coéquipier Edouard Mendy, le deuxième gardien du Sénégal Yehvann Diouf s’est interposé. C’est l’une des scènes étonnantes de la finale de la CAN racontée par le Niçois.

Cette finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal (0-1, ap) restera dans les mémoires, et pas seulement à cause de la polémique arbitrale. On retiendra également le fameux épisode des serviettes d’Edouard Mendy. Pendant la rencontre, les ramasseurs de balle s'obstinaient à chiper les serviettes du gardien sénégalais, sous le regard étonné de son coéquipier Yehvann Diouf.

« On avait déjà vu au match précédent qu’ils s’amusaient à piquer les serviettes du gardien nigérian. Pourquoi ? On ne sait pas, a raconté le portier de l’OGC Nice après la victoire contre Go Ahead Eagles (3-1) en Ligue Europa jeudi. Ils l’ont fait pendant le temps réglementaire avec Hakimi et ils ont finalement réussi à prendre la serviette. Puis, pendant la prolongation, quand il s’est vraiment mis à pleuvoir, Mory Diaw (le troisième gardien du Sénégal) est parti déposer les serviettes auprès d’Edouard. Il était à peine revenu qu’ils avaient déjà pris les serviettes. »

Yevhann Diouf a donc pris les choses en main. Sauf que le Niçois a eu affaire au milieu marocain Ismael Saibari. « Quand j’y suis allé, ils ont fait exactement la même chose. Au début, un joueur marocain m’a couru après pour prendre la serviette, j’étais étonné, a avoué l’ancien Rémois. Puis, quand je suis retourné une nouvelle fois déposer la serviette, les ramasseurs de balle avec le responsable de je ne sais quoi… s’y sont mis aussi. Moi, j’ai fait tout ça dans l’optique de mettre Edouard dans les meilleures conditions parce qu’on avait besoin d’un grand gardien pour gagner cette finale. »

Je me retrouve par terre - Yehvann Diouf

Déterminée, la doublure d’Edouard Mendy a été jusqu’à tenter d’attirer l’attention de l’arbitre, en vain. « J’hallucine, en fait, limite je vais sur le terrain de mon plein gré en me disant que l’arbitre va arrêter le match, ou il va se rendre compte de la situation. Sauf que non, en fait, je me retrouve par terre dans la surface, je vois que je suis plus une gêne pour Edouard qu’autre chose donc je décide de me relever, d’aller ailleurs. C’était surréaliste », a lâché Yehvann Diouf, à qui les ramasseurs de balle marocains ont reproché un manque de fair-play. « Surréaliste », c’est bien le mot.