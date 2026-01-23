Edouard Mendy

Le Maroc obsédé par les serviettes, le Sénégal se marre

CAN 202523 janv. , 15:00
parEric Bethsy
0
Alors que des ramasseurs de balle marocains s’emparaient des serviettes de son coéquipier Edouard Mendy, le deuxième gardien du Sénégal Yehvann Diouf s’est interposé. C’est l’une des scènes étonnantes de la finale de la CAN racontée par le Niçois.
Cette finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal (0-1, ap) restera dans les mémoires, et pas seulement à cause de la polémique arbitrale. On retiendra également le fameux épisode des serviettes d’Edouard Mendy. Pendant la rencontre, les ramasseurs de balle s'obstinaient à chiper les serviettes du gardien sénégalais, sous le regard étonné de son coéquipier Yehvann Diouf.
« On avait déjà vu au match précédent qu’ils s’amusaient à piquer les serviettes du gardien nigérian. Pourquoi ? On ne sait pas, a raconté le portier de l’OGC Nice après la victoire contre Go Ahead Eagles (3-1) en Ligue Europa jeudi. Ils l’ont fait pendant le temps réglementaire avec Hakimi et ils ont finalement réussi à prendre la serviette. Puis, pendant la prolongation, quand il s’est vraiment mis à pleuvoir, Mory Diaw (le troisième gardien du Sénégal) est parti déposer les serviettes auprès d’Edouard. Il était à peine revenu qu’ils avaient déjà pris les serviettes. »
Yevhann Diouf a donc pris les choses en main. Sauf que le Niçois a eu affaire au milieu marocain Ismael Saibari. « Quand j’y suis allé, ils ont fait exactement la même chose. Au début, un joueur marocain m’a couru après pour prendre la serviette, j’étais étonné, a avoué l’ancien Rémois. Puis, quand je suis retourné une nouvelle fois déposer la serviette, les ramasseurs de balle avec le responsable de je ne sais quoi… s’y sont mis aussi. Moi, j’ai fait tout ça dans l’optique de mettre Edouard dans les meilleures conditions parce qu’on avait besoin d’un grand gardien pour gagner cette finale. »
Je me retrouve par terre
- Yehvann Diouf
Déterminée, la doublure d’Edouard Mendy a été jusqu’à tenter d’attirer l’attention de l’arbitre, en vain. « J’hallucine, en fait, limite je vais sur le terrain de mon plein gré en me disant que l’arbitre va arrêter le match, ou il va se rendre compte de la situation. Sauf que non, en fait, je me retrouve par terre dans la surface, je vois que je suis plus une gêne pour Edouard qu’autre chose donc je décide de me relever, d’aller ailleurs. C’était surréaliste », a lâché Yehvann Diouf, à qui les ramasseurs de balle marocains ont reproché un manque de fair-play. « Surréaliste », c’est bien le mot.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_242950_0560
OM

Rabiot viré par l'OM, le terrible aveu signé De Zerbi

menace au mercato il supplie l asse batubinsika 391810
ASSE

Nouvel accord, l’ASSE enchaîne au mercato

ICONSPORT_278179_0020
OM

Trois mois sans jouer, il va quitter l'OM

Fil Info

23 janv. , 14:30
Rabiot viré par l'OM, le terrible aveu signé De Zerbi
23 janv. , 14:00
Nouvel accord, l’ASSE enchaîne au mercato
23 janv. , 13:40
Trois mois sans jouer, il va quitter l'OM
23 janv. , 13:20
Cette pépite du Real à 100 ME a choisi la France
23 janv. , 13:00
Gonçalo Ramos, le PSG en a marre
23 janv. , 12:40
L'OL refuse une énorme plus-value, il reste !
23 janv. , 12:20
Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !
23 janv. , 12:00
Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

Derniers commentaires

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

je suis anti synthetique. Mais en aucun cas Merah ne peut etre critiqué. Tu peux me suivre je ne me suis pas trompé avec les joueurs précedemment critiqués ( Tolisso, Niakhate, Kluivert), vous retournerez tous votre veste pour Merah

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

De plus, on peux sans pb aucun dire qu ele parcours de l'OL est particulierment plus facile qu ecelui de Lille ou de Nice .... Par ex, la seule equipe du top 8 que Lyon a affronté est egalment la seule defaite de Lyon, CQFD

L'OL refuse une énorme plus-value, il reste !

arretez de critiquer Merah, le mec est de 2007. En principe les jeunes jeunes joueurs qui percent sont des joueurs de fulgurence, lui jioue comme un vieux briscard. il y a tres peu de tres jeunes joueurs qui joiuent a son poste. c'est un phenomène. Encore hier, des qu'il est sorti, on a subi. En se mettant entre les lignes, en se cachant jamais, il fluidifie le jeu et soulage les autres. Ce n'est pas un hasard si Fonseca le fait jouer

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Comment comparer des choux et des carottes?? Oui le parcours en europa de Lyon est presque parfait mais on ne peux en aucun cas le comparer avec les sardines ou les parisiens qui jouent des adversaires plus forts en champion league

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

D'accord avec ton analyse. Et je vous souhaite (sauf aux trolls de chez vous peut-être) d'aller au bout. C'est sûr que le retour de Fofana couplé à la qualif d'Endricks va vous faire du bien. Vous aurez même un problème de riche avec Fofana et Moreira si j'ai bien compris. Mais tant mieux. Il vaut mieux ça que ne pas savoir qui mettre.^^ Edit: c'est juste que ce pisse-froid passe son temps à dénigrer et à vouloir relativiser chaque bon résultat que l'on fait.... Son auto-satisfaction et sa conclusion déplacée m'a fait réagir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading