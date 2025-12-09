samuel eto o et marc brys le sketch continue au cameroun eto o 3 376565

Le Cameroun arrive à la CAN avec deux listes de joueurs

CAN 202509 déc. , 21:40
parQuentin Mallet
0
Malgré sa récente mise à l'écart de son poste de sélectionneur par Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, Marc Brys a quand même publié sa liste de joueurs convoqués pour la CAN. Le Cameroun se retrouve donc avec deux listes, après la publication de celle de David Pagou.
Le Cameroun a décidément bien du mal à retrouver une situation de calme et de paix en ce qui concerne sa sélection. A la tête de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o a récemment pris une décision forte en limogeant Marc Brys de son poste de sélectionneur. Les deux hommes étaient en très mauvais termes depuis un long moment et ne cessaient de se tacler publiquement par médias interposés. Pour le remplacer, l'ancien buteur du FC Barcelone ou de l'Inter Milan a nommé David Pagou (56 ans), le tout, à seulement quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.
Dernièrement, le nouveau sélectionneur du Cameroun a publié sa liste des 28 joueurs convoqués pour participer à la compétition. Une officialisation qui a surpris Marc Brys, lequel a décidé de publier quand même sa propre liste.

Rien ne va plus au Cameroun

Normalement viré par Samuel Eto'o, Marc Brys a dévoilé sa liste de 28 joueurs, dans laquelle on retrouve André Onana, Vincent Aboubakar et d’Eric Maxim Choupo-Moting, absents de celle de David Pagou, révèle Actu Cameroun. Pourquoi ? Car le technicien belge est techniquement encore sous contrat jusqu'en septembre 2026. En effet, ce n'est pas la Fédération qui l'emploie mais bien le ministère des Sports. Cette situation inédite est une nouvelle pierre à l'édifice très instable qu'est la sélection camerounaise depuis plusieurs années.
Ce contexte est de très mauvais augure pour les Lions indomptables, à quelques jours du départ au Maroc. Avec deux listes, comment savoir à laquelle se référer ? Quid des joueurs qui sont dans l'une et pas dans l'autre ? En attendant le premier match face au Gabon, l'avenir de la sélection n'a jamais été aussi indécis.
0
Derniers commentaires

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

non merci, ca te fait mal hein?

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

Wow......

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

toi non plus

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

Et celui là il est pour toi. Le meilleur gagnera, mais punaise, c'est une faible équipe belge

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

Ça sent l égalisation

