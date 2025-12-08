« Je ne promets rien », l’Algérie anticipe un fiasco

Avant de disputer la Coupe d’Afrique des Nations et le Mondial cette saison, Vladimir Petkovic préfère éviter de s’enflammer. Le sélectionneur de l’Algérie, peu épargné par les critiques, reste prudent au moment d’évoquer ses ambitions.

Placée dans le groupe J du Mondial 2026 l'Algérie a hérité d'un tirage excitant. Les Fennecs auront l'opportunité d'affronter l'Autriche et surtout l'Argentine, championne du monde en titre. Rien d'insurmontable selon le Franco-Algérien Samir Nasri. « L'Algérie a de quoi sortir de ce groupe », estimait le consultant de Canal+ après le tirage au sort la semaine dernière. Le problème, c'est que l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille ne fait pas confiance au sélectionneur Vladimir Petkovic.

« Après, je ne suis pas fan du coach, je ne suis pas fan de Petkovic, a-t-il avoué avec son franc-parler habituel. Je pense qu’avec un autre coach, l'Algérie serait même capable de déranger les Autrichiens, mais je pense qu'ils peuvent sortir de la poule. » Peu épargné par les critiques, le Bosnien n’essaie même pas de rassurer ses nombreux détracteurs. L’ex-entraîneur des Girondins de Bordeaux préfère éviter de lancer de fausses promesses avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc.

Petkovic appelle à l'unité

« Je ne promets jamais rien, a réagi le sélectionneur des Fennecs. Mais ce que je peux assurer, c'est que l'équipe sera à son meilleur niveau, qu'elle fera preuve de courage et qu'elle donnera tout pour défendre avec fierté le maillot de l'Algérie. Et j'espère qu'elle obtiendra de bons résultats. Nous voulons avant tout jouer notre football, chercher à gagner chaque match. (…) Uniquement ensemble, tout le peuple, vous les journalistes et nous dans le football, nous pouvons faire de grandes choses. Si nous sommes divisés, ce sera difficile. » Malgré son appel à l’unité, Vladimir Petkovic sera attendu au tournant.