ol le drapeau de l algerie interdit a lyon iconsport 082151 0073 398505

L’Algérie vient au Maroc pour gagner la CAN

CAN 202509 déc. , 16:30
parHadrien Rivayrand
0
La Coupe d'Afrique des Nations ouvrira bientôt ses portes. Elle sera organisée cette année par le Maroc entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026. S'il y a bien une équipe qui veut faire sensation dans la compétition, c'est l'Algérie.
La CAN 2025 est un événement toujours très attendu. Beaucoup d’équipes rêvent de soulever le trophée. Pour certains pays, ce sera aussi l’occasion de préparer au mieux la Coupe du monde 2026. Si l’Algérie a été plutôt décevante lors de ses derniers grands rendez-vous, elle veut néanmoins tout faire pour remporter la Coupe d’Afrique des Nations, d’autant plus qu’elle se déroulera au Maroc. Ilan Kebbal, auteur d’un bon début de saison sous les couleurs du Paris FC, devrait faire partie du groupe des Fennecs. Et le Parisien entend tout donner pour aller chercher le titre.

Kebbal rêve déjà du titre 

Invité sur l'antenne de RMC, le footballeur algérien a en effet indiqué : « C'est une compétition très difficile. Tout le monde y va pour gagner, mais quand tu es une nation comme l'Algérie, tu te dois d'aller au bout. On y va pour se battre et aller le plus loin possible. Mais on sait que ça va être très difficile. C'est au Maroc et on sait que le Maroc a fait une demi-finale de Coupe du monde en 2022. Il y a aussi la Côte d'Ivoire, les anciens vainqueurs en 2023... »

Lire aussi

« Je ne promets rien », l’Algérie anticipe un fiasco« Je ne promets rien », l’Algérie anticipe un fiasco
A noter que l'Algérie n'a plus gagné un match à la Coupe d'Afrique des Nations depuis sa victoire en finale contre le Sénégal en 2019. De quoi donner une source de motivation en plus aux hommes de Vladimir Petkovic, qui jouera également gros avant la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pour rappel, l'Algérie a hérité dans son groupe au Mondial de l'Argentine, de l'Autriche et de la Jordanie. Du très haut niveau au programme.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279481_0008
OM

Youth League : L'OM écrase l'USG et peut encore y croire !

ICONSPORT_279313_0049
OL

L'OL rate un coup génial en Ligue 1 et s'en mord les doigts

ICONSPORT_253037_0048
Foot Europeen

Le Qatar rachète un troisième club européen

Fil Info

16:32
Youth League : L'OM écrase l'USG et peut encore y croire !
16:00
L'OL rate un coup génial en Ligue 1 et s'en mord les doigts
15:30
Le Qatar rachète un troisième club européen
15:30
OM : Greenwood victime d’une injustice
15:00
Un arbitre dit stop à la VAR
14:40
PSG : Ayyoub Bouaddi à Paris, la douche froide
14:20
Carnet noir : L'OL annonce le décès de Ludovic Assemoassa
14:00
OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

Derniers commentaires

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

On ne sait plus. Petite équipe mais cinquième, petits joueurs mais de bons éléments. Une équipe solidaire, très volontaire qui donne tout sur le terrain mais qui ne sait pas se défonser contre une équipe de bas de tableau (Lorient) alors que tous les concurents ou presque ont perdu. Bref , du blanc , du gris du noir, beaucoup d'espoir et beaucoup de trouille. Allez les gones

Le Qatar rachète un troisième club européen

Demeuré, le PSG utilise t’il les meme méthodes que ton escroc d’ex dirigeant ? On a acheté des joueurs via Braga? Ca nous sert juste à relancer des joueurs ou lancer des jeunes déjà présents dans notre club, pas a magouiller des comptes et faire du trade à la Madoff. Pas possible d’être aussi con je suis persuadé que t’es un faux compte d’un gestionnaire du site pour lancer des coms d’abruti pour faire générer du flux et des commentaires.

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

C’est pas pour rien qu’il a signé au LoL le Fonfon…😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Qatar rachète un troisième club européen

Là... Personne ne va hurler sur la multipropriété du Qatar. C'était tellement mieux de s'en prendre à Textor. Les faux culs sont de sortie !

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

5è … mais à 2 points du 8è … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading