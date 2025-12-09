L’Algérie vient au Maroc pour gagner la CAN

La Coupe d'Afrique des Nations ouvrira bientôt ses portes. Elle sera organisée cette année par le Maroc entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026. S'il y a bien une équipe qui veut faire sensation dans la compétition, c'est l'Algérie.



La CAN 2025 est un événement toujours très attendu. Beaucoup d’équipes rêvent de soulever le trophée. Pour certains pays, ce sera aussi l’occasion de préparer au mieux la Coupe du monde 2026. Si l’Algérie a été plutôt décevante lors de ses derniers grands rendez-vous, elle veut néanmoins tout faire pour remporter la Coupe d’Afrique des Nations, d’autant plus qu’elle se déroulera au Maroc. Ilan Kebbal, auteur d’un bon début de saison sous les couleurs du Paris FC, devrait faire partie du groupe des Fennecs. Et le Parisien entend tout donner pour aller chercher le titre.

Kebbal rêve déjà du titre

Invité sur l'antenne de RMC, le footballeur algérien a en effet indiqué : « C'est une compétition très difficile. Tout le monde y va pour gagner, mais quand tu es une nation comme l'Algérie, tu te dois d'aller au bout. On y va pour se battre et aller le plus loin possible. Mais on sait que ça va être très difficile. C'est au Maroc et on sait que le Maroc a fait une demi-finale de Coupe du monde en 2022. Il y a aussi la Côte d'Ivoire, les anciens vainqueurs en 2023... ».

A noter que l'Algérie n'a plus gagné un match à la Coupe d'Afrique des Nations depuis sa victoire en finale contre le Sénégal en 2019. De quoi donner une source de motivation en plus aux hommes de Vladimir Petkovic, qui jouera également gros avant la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pour rappel, l'Algérie a hérité dans son groupe au Mondial de l'Argentine, de l'Autriche et de la Jordanie. Du très haut niveau au programme.