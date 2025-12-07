CAN 2026 : Ça squatte en Côte d'Ivoire, Nicolas Pépé l'a mauvaise

Présent dans une vidéo YouTube avec le créateur de contenu
Just Riadh, Nicolas Pépé a livré son ressenti sur les joueurs binationaux.
L’ancien joueur d’Arsenal a évoqué non sans humour le cas d’Alban Lafont.
L’ancien gardien du FC Nantes a opté pour la sélection ivoirienne.
Le cas des binationaux fait et fera toujours débat. Cette
semaine, c’est Nicolas Pépé
qui l’a évoqué dans une vidéo au côté du créateur
de contenu Just Riadh. L’ancien joueur d’Arsenal n’est pas fan des joueurs se
rabattant sur une autre sélection après en avoir choisi une première en début
de carrière. « Un joueur qui choisit l’équipe de France puis une sélection africaine ? Moi, je te donne mon avis. Si un joueur fait ça et que je suis sélectionneur ou président de fédération, c’est côté, direct. Ça veut dire par exemple que la Côte d’Ivoire, c’est ta deuxième option. Ça dépend des gens. Mais peu importe le joueur, pour moi, c’est côté, direct. Nous, on s’en fout, mais on va charrier »,
explique-t-il.
Pépé charrie Lafont
Dans la suite, l’offensif de Villarreal a évoqué le cas de son
coéquipier Alban Lafont. L’ancien gardien du FC Nantes a été convoqué par
Didier Deschamps, il y a quelques années pour pallier une blessure. Par la
suite, le portier n’a jamais été rappelé puis a opté pour la sélection
ivoirienne. Lafont avait été approché par le Burkina Faso, mais a finalement
choisi de représenter les Éléphants. Pour rappel, le gardien de 26 ans a fait
parler les liens familiaux, la mère de son grand-père maternel est originaire
de Côte d’Ivoire. « Il est Burkinabé, mais il a choisi la Côte d’Ivoire. On le charrie sur ça, mais ce n’est pas un souci. Ça s’arrête là. Il n’est pas Ivoirien (rires). Mais il a le passeport », rigole Nicolas
Pépé. Alban Lafont est actuellement un joueur du Panathinaïkos, le gardien a
des chances de s’envoler pour la CAN, dans deux semaines.
