L'OM leader, Benatia punit les fautifs

Samedi, l'OM a brillamment battu Brest 3-0. Un succès juste avant la trêve internationale qui place les Phocéens en tête avant le match du PSG dimanche. Un bilan comptable intéressant qui permet de calmer les critiques selon Medhi Benatia.

Une mise au point claire, c'est ce qu'a réussi l' Olympique de Marseille samedi soir. Les Phocéens restaient sur plusieurs prestations en demi-teinte en Ligue 1 et surtout sur une défaite rageante contre l'Atalanta en Ligue des champions mercredi. Brest a subi le réveil marseillais, récoltant un cinglant 3-0 au Vélodrome. L'OM a totalement maîtrisé sa rencontre et a réussi une belle opération. Avec 25 points, le club olympien prend la tête du championnat avant OL-PSG. Un faux pas parisien et ce statut demeurera pendant toute la trêve internationale de novembre.

Ils veulent déstabiliser mais ils ne vont pas réussir - Medhi Benatia

Monaco est d'ores et déjà repoussé à 5 points, en attendant possiblement Lille, Lyon ou Strasbourg dimanche soir. Présent devant la presse en zone mixte, Medhi Benatia ne boudait pas son plaisir. Le directeur du football à l'OM était même revanchard à propos des nombreuses critiques subies cette saison. Dans des propos captés notamment par La Minute OM, le Marocain encense la qualité du groupe olympien et s'en prend à ceux qui attaquent gratuitement Marseille. Des mots qui visent certains journalistes et consultants, notamment Jérôme Rothen de RMC.