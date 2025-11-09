ICONSPORT_276526_0014

L'OM leader, Benatia punit les fautifs

OM09 nov. , 12:00
parMehdi Lunay
Samedi, l'OM a brillamment battu Brest 3-0. Un succès juste avant la trêve internationale qui place les Phocéens en tête avant le match du PSG dimanche. Un bilan comptable intéressant qui permet de calmer les critiques selon Medhi Benatia.
Une mise au point claire, c'est ce qu'a réussi l'Olympique de Marseille samedi soir. Les Phocéens restaient sur plusieurs prestations en demi-teinte en Ligue 1 et surtout sur une défaite rageante contre l'Atalanta en Ligue des champions mercredi. Brest a subi le réveil marseillais, récoltant un cinglant 3-0 au Vélodrome. L'OM a totalement maîtrisé sa rencontre et a réussi une belle opération. Avec 25 points, le club olympien prend la tête du championnat avant OL-PSG. Un faux pas parisien et ce statut demeurera pendant toute la trêve internationale de novembre.
Ils veulent déstabiliser mais ils ne vont pas réussir
- Medhi Benatia
Monaco est d'ores et déjà repoussé à 5 points, en attendant possiblement Lille, Lyon ou Strasbourg dimanche soir. Présent devant la presse en zone mixte, Medhi Benatia ne boudait pas son plaisir. Le directeur du football à l'OM était même revanchard à propos des nombreuses critiques subies cette saison. Dans des propos captés notamment par La Minute OM, le Marocain encense la qualité du groupe olympien et s'en prend à ceux qui attaquent gratuitement Marseille. Des mots qui visent certains journalistes et consultants, notamment Jérôme Rothen de RMC.
« Parce que contrairement à ce que certains peuvent dire, bah l’équipe elle est forte. On l’a déjà dit depuis Lorient. Et si tu te souviens à la fin du mercato, on avait déjà fait un point. J’avais dit que les joueurs étaient forts, que l’équipe était forte, que le coach était fort. Aujourd’hui, les points disent que depuis Lorient on est l’équipe qui a pris le plus de points. Puis, tu as l’avis de l’extérieur : il faut tout jeter, tout est catastrophique à commencer par moi, le coach, le président, les joueurs, les jeunes. Il n’y a rien qui va. On a l’habitude. Tous les jours, je leur dis : « Écoutez pas toutes ces conneries. Ils veulent déstabiliser mais ils ne vont pas réussir. Travaillez, faites ce que vous faites. » Tant qu’ils jouent comme ça... », a lâché Benatia. Son message n'aura aucun mal à trouver de l'écho dans la presse française...
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Lens
2512813211110
3
Paris Saint Germain
241173121912
4
LOSC Lille
2011623231310
5
O. Lyonnais
201162316124
6
Monaco
201262424213
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

