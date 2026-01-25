ICONSPORT_282766_0185

Edf : Le Sénégal menace la France avant le Mondial

Equipe de France25 janv. , 16:00
parNathan Hanini
Dans six mois, la Coupe du monde reprendra ses droits pour une édition 2026 aux États-Unis. L’équipe de France fera face au Sénégal pour son entrée en lice. Un match qui rappellera l’édition 2002. Désormais double champion d’Afrique, les Lions de la Teranga sont prêts pour faire face aux Bleus.
Il y a deux semaines, le Sénégal s’est offert un deuxième sacre en Coupe d’Afrique des Nations au prix d’une finale rocambolesque face au Maroc. Désormais les Lions de la Teranga sont tournés vers la Coupe du monde 2026. Placés dans l’un des groupes de la mort, les Sénégalais vont ouvrir leur compétition face à la France. Un choc pour débuter qui rappellera celui de 2002, remporté par le Sénégal.
Les Bleus ont par ailleurs profité de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc pour superviser la nation sénégalaise. L’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan a confié au journal l’Équipe avoir réuni toutes les datas nécessaires.

Pape Gueye attend les Bleus

Invité de l’émission Téléfoot, le buteur de la finale de la CAN 2025, Pape Gueye s’est exprimé sur le match à venir entre la France et le Sénégal. Le joueur de Villarreal pense que le double champion d’Afrique a les armes pour battre les doubles champions du monde. « Nos aînés ont déjà joué ce match-là, un match que tout le monde connaît en 2002. El-Hadji Diouf nous le répète souvent. Ça va être un bon match, ils ont énormément de talents après nous aussi. On va se battre avec nos armes, je pense que l’on peut rivaliser avec les plus belles nations du monde. On peut gagner ce genre de match, en tout cas on va tout faire pour, » explique-t-il. L’occasion pour le milieu de terrain de 27 ans de retrouver son ancien coéquipier de l’Olympique de Marseille et international français William Saliba. Ce choc du 16 juin prochain sera attendu.

