CAN : Le Maroc en finale, comme c'est bizarre pour La Chaine L'Equipe

Les demi-finales de la CAN ont permis au Sénégal et au Maroc de se qualifier. Concernant la victoire des Lions de l'Atlas sur le Nigéria, l'arbitrage fait toujours parler.

Maroc-Sénégal. Telle sera l’affiche de la Coupe d’Afrique des Nations ce dimanche. Une affiche alléchante qui récompensera deux formations impressionnantes depuis le début de la compétition. Ce mercredi soir, les Lions de l’Atlas ont toutefois eu chaud. Malgré une domination très nette, le Maroc n’a pas trouvé la faille et est passé par un trou de souris, à savoir la séance de tirs au but. Dans un match fermé à double tour, il y a forcément eu des décisions litigieuses de prises. Des deux côtés.

Nabil Djellit demande plus de VAR à la CAN

L’arbitre de la rencontre a plutôt bien tenu les débats, même s’il y aura toujours du monde pour discuter de ses décisions. Les Nigérians ont refusé de répondre aux interviews en zone mixte, invitant plutôt les journalistes à demander aux officiels pourquoi ils « sifflaient tout » pour le Maroc. Sur La Chaine L’Equipe, l’idée de voir un Maroc favorisé par les arbitres était bien présente. « Autant donner la CAN au Maroc », a balancé Grégory Schneider, tandis que Nabil Djellit s’est interrogé sur la pratique arbitrale pendant la compétition.

« Ce qui me dérange depuis quelques temps, c’est l’utilisation étrange de la VAR. Des consignes ont été données pour dès qu’il y a des cas litigieux, d’aller vérifier à minima avec la VAR. Que tu donnes ou pas, il y a des zones grises ok. Mais ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi, avec la tension qu’on connait et dans un sport qui est un peu trop politisé maintenant, pourquoi ils ne vont pas soulager et voir à la VAR. On leur a dit que quand les situations étaient litigieuses, il faut aller checker », a lancé le journaliste de France Football, qui aurait donc souhaité que l’arbitre consulte la vidéo à chaque décision litigieuse.

Comme l’a rappelé Hervé Penot dans la même séquence, si les arbitres ne sont pas allés voir la VAR, c’est qu’ils ont pris leur décision et qu’elle était justifiée selon l’ensemble du corps arbitral. En attendant, la finale entre le Sénégal et le Maroc se déroulera ce dimanche, et c’est à se demander si la personne qui n’aura pas le plus de pression sur ce match ne sera pas l’arbitre de la rencontre.