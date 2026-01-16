CAN 2025 : Maroc-Sénégal, M6 et BeIN Sports aux anges

Le groupe M6 diffusera en clair, ce dimanche, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Maroc au Sénégal. Une grande fierté pour le média français.

La finale de la CAN 2025 mettra aux prises le Maroc et le Sénégal. Les Lions de l’Atlas auront une belle occasion de décrocher un titre à domicile. Cet événement s’annonce très suivi en France, notamment en raison de l’importante communauté des deux pays.

Si cette finale sera bien entendu retransmise sur beIN Sports, elle le sera également en clair sur l’antenne de M6. Le groupe se montre particulièrement heureux et fier de pouvoir offrir cette affiche prestigieuse aux fans de football africain. Pour l’occasion, un dispositif exceptionnel est d’ailleurs prévu à l’antenne.

M6 sortira le grand jeu

Ces dernières heures, Le Parisien a notamment indiqué que Xavier Domergue et Johan Djourou commenteront la finale de la CAN 2025. La prise d’antenne est prévue dès 19h50.

M6, qui diffusera la Coupe du monde 2026 l’été prochain et détient également les droits de la finale de la Ligue des champions jusqu’en 2027, ne souhaitait pas laisser passer l’occasion de s’afficher une nouvelle fois comme une place forte de la diffusion du football en France.

Hervé Beroud, directeur de l’information de la chaîne, a ainsi déclaré : « C’est une compétition majeure durant laquelle de grands pays de football s’affrontent. Ce sont des sélections qui ont beaucoup progressé sur la planète foot. Un représentant du Maghreb et de l’Afrique noire en finale, c’est l’affiche idéale. »

À noter que, afin de pouvoir proposer cette finale sur son antenne, M6 a récemment conclu un accord de sous-licence avec beIN Sports. Le public devrait être au rendez-vous pour cet événement majeur, qui s’annonce plus ouvert que jamais quant à l’identité du prochain vainqueur de la compétition. En espérant voir du jeu et assister à une belle fête.