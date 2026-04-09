CAN 2025 : Le Maroc a mérité son titre, mais Hakimi « n’est pas fier »

Déclaré champion d'Afrique deux mois après la finale, le Maroc n'a pas vraiment fêté son titre mais Achraf Hakimi a tenu à revenir sur cette CAN très mouvementée.

Les joueurs marocains se font très discrets depuis que le titre de champion d’Afrique leur a été attribué par la Confédération Africaine de Football le mois dernier. Des semaines après la finale, il a été décidé que le Sénégal avait finalement perdu le titre sur tapis vert pour avoir quitté le terrain en contestation de plusieurs décisions arbitrales défavorables, avant de revenir quelques minutes plus tard. Le Maroc, en attendant le verdict du Tribunal Arbitral du Sport, a donc remporté la CAN, même s’il est loin d’avoir convaincu l’opinion publique, pour qui le Sénégal avait tout de même fini par gagner son titre sur le terrain.

Hakimi veut le titre pour le Maroc

J’espère qu’on pourra gagner parce qu’on le mérite et parce qu’on ne peut pas quitter un terrain comme ça. Ils évaluent les mesures à prendre et nous espérons qu’une décision sera prise dans l’intérêt du football et de l’Afrique », a fait savoir le joueur du Mais pour Achraf Hakimi, il était l’heure de briser le silence devant les micros du Parc des Princes, et cette victoire sur tapis vert est finalement totalement logique à ses yeux. «», a fait savoir le joueur du PSG volontairement très prudent avec ce sujet sensible.

Titre ou pas, c’est tout de même l’image du futur pays organisateur de la Coupe du monde 2030 qui a été ternie, notamment avec les ramasseurs de balle qui sont entrés sur le terrain et ont trainé au sol Yehvann Diouf, venu pour faire en sorte que les ramasseurs de balle arrêtent de voler la serviette d’Edouard Mendy. Avec le recul, Hakimi a reconnu que ce n’était pas très joli. « Je ne suis pas fier de l’image que nous avons donnée avec les serviettes. Ce sont des moments difficiles, la tension est palpable sur le terrain », a essayé de souligner le défenseur marocain, qui a lui-même pris une serviette derrière le but du gardien sénégalais pour la jeter au loin pendant un temps mort.