Algérie, Maroc, Sénégal, Cameroun, BeIN Sports sort le champagne

Diffuseur officiel de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, BeIN Sports a signé les deux plus grosses audiences de son histoire lors des quarts de finale opposant le Maroc au Cameroun et l'Algérie au Nigeria.

La CAN 2025 génère un engouement particulièrement important comparé aux éditions précédentes. Organisée au Maroc, la plus prestigieuse des compétitions africaines voit les Lions de l'Atlas gravir progressivement les échelons et se rapprocher de la finale, tandis que d'autres nations, comme le Sénégal, l'Egypte ou le Nigeria, tiennent jusqu'à présent leur rang. Cet engouement, notamment autour des pays francophones, a de quoi faire le bonheur de BeIN Sports, diffuseur officiel de la compétition en France, puisque la chaîne du groupe qatarien a signé les deux plus grosses audiences de son histoire lors des quarts de finale.

La CAN 2025 fait exploser des records chez BeIN Sports

D'abord à l'occasion du match entre le Maroc et le Cameroun. Vendredi dernier, 641 000 téléspectateurs en moyenne ont regardé la victoire des Lions de l'Atlas face aux Lions Indomptables, avec un pic à 784 000, selon des chiffres de Médiamétrie dévoilés par L'Equipe. Un record absolu pour la chaîne payante. Dans la foulée, BeIN Sports a de nouveau fait exploser les compteurs lors du quart de finale entre l'Algérie et le Nigeria samedi. Au total, cette rencontre a attiré 480 000 téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 708 000, là aussi historique.

Il y a fort à parier que ces records d'audience seront de nouveau brisés lors des demi-finales. Ce mercredi 14 janvier 2026, BeIN Sports diffusera la rencontre entre le Sénégal et l'Egypte à 18h00, avant le choc très attendu entre le Maroc et le Nigeria à 21h00. Deux rencontres au sommet qui ont de quoi attirer les supporters de ces quatre pays, tout comme les autres observateurs de la compétition, qui sont déjà nombreux depuis son coup d'envoi.