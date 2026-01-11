ICONSPORT_281108_0042
Vladimir Petkovic (Algérie)

CAN 2025 : L'Algérie n'accuse pas uniquement l'arbitre

CAN 2025 11 janv. , 10:20
par Mehdi Lunay
4
Samedi, l'Algérie est tombée de haut à la CAN. Elle a été éliminée en quarts par le Nigeria (0-2). Les joueurs algériens ont pointé du doigt l'arbitrage avec un possible penalty oublié. Leur sélectionneur préférait lui insister sur la différence de niveau avec l'adversaire.
L'Algérie a vu son rêve de gagner une troisième CAN se briser samedi. Les Fennecs ont été sortis par le Nigeria en quart de finale 0-2. Même si l'écart au score était net, les joueurs ont quitté la pelouse très en colère. Des échauffourées ont même eu lieu avec leurs homologues nigérians et avec le clan arbitral. Les décisions de l'officiel sénégalais Issa Sy ne passaient pas, notamment celui de ne pas siffler penalty pour une main nigériane dans la surface en première période.

Petkovic s'incline devant le Nigeria 

En zone mixte, les joueurs de l'Algérie comme Riyad Mahrez ont surtout évoqué le problème de l'arbitrage. Leur sélectionneur Vladimir Petkovic a été beaucoup moins incisif sur ce point. Dans son analyse du match devant la presse, l'ancien entraîneur de Bordeaux n'a pas occulté les décisions arbitrales. Mais, il a préféré mettre en avant la nette supériorité du Nigeria dans cette rencontre pour expliquer la déconvenue algérienne.
« On était dépassés de toute part, même si ça a été mieux en seconde car le Nigeria ne pouvait pas maintenir ce niveau pendant 90 minutes. Nous n'étions pas dans le match. Les décisions du corps arbitral n'ont pas été favorables non plus mais notre adversaire était coriace. Ils nous ont dominés sur le plan physique. Les joueurs étaient très abattus car c'est une compétition dans laquelle on pensait aller loin. Il faut accepter ce genre de résultats pour rebondir », a rapporté L'Equipe notamment. Une analyse froide mais nécessaire pour préparer au mieux le prochain objectif des Fennecs en 2026 : la coupe du monde.
4
