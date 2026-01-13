Guerre Algérie-Maroc à la CAN, Pierre Ménès dégoûté

Maroc

Depuis quelques jours, la Coupe d’Afrique des Nations bat son plein. Si le Maroc est toujours en lice dans la compétition, l’Algérie n’en fait en revanche plus partie.
On connaît désormais le dernier carré de la Coupe d’Afrique des Nations. Le Maroc affrontera le Nigeria, tandis que l’Égypte sera opposée au Sénégal. L’Algérie, de son côté, a été éliminée par le Nigeria en quarts de finale. Une défaite frustrante qui passe mal et qui a ravivé de nombreuses tensions, notamment entre supporters algériens et marocains.
Karim Nedjari, directeur général de RMC, a ainsi essuyé les critiques de certains internautes marocains, qui lui reprochent une ligne éditoriale jugée favorable à l’Algérie et défavorable aux Lions de l’Atlas. Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès, consterné par ces polémiques.

Pierre Ménès consterné 

Sur son compte X, le consultant a en effet posté : « J’ai travaillé très longtemps avec Karim Nedjari et même si aujourd’hui je n’ai plus aucun contact avec lui je ne supporte les attaques contre lui comme quoi il attaquerait le Maroc parce qu’il d’origine algérienne et dicterait la ligne éditoriale de RMC. C’est mettre en doute son professionnalisme et son intégrité. Cette can rend fou ».
Depuis le début de cette Coupe d’Afrique des Nations, de nombreuses erreurs d’arbitrage ont été relevées. Certaines équipes se sont plaintes du traitement subi, notamment l’Algérie. Le Maroc, de son côté, s’en sort plutôt bien jusqu’à présent, tout en ayant mérité sur le terrain sa place dans le dernier carré.
Les Lions de l’Atlas peuvent notamment compter sur un Brahim Díaz étincelant, auteur de performances de très haut niveau depuis le début du tournoi. Mercredi soir, le joueur du Real Madrid sera assurément l’un des hommes à suivre. Mais le Nigeria possède lui aussi de sérieux arguments, à commencer par son duo offensif de stars composé d’Ademola Lookman et Victor Osimhen.
Loading