Guerre Algérie-Maroc à la CAN, Pierre Ménès dégoûté

Les articles comme celui ci y en aura plein et meme si Endrick partait au Real on chercherait ailleurs quoi qu il arrive il partira soit maintenant ou dans 6 mois ^^
tu t es trompé de marché la
Je suis obligé d'applaudir plusieurs fois.. Aubam est resté chez lui au chaud pour ce match, mais il apparaît titulaire dans la compo de F01, comme paixao d'ailleurs... Ne changez rien 😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣
dans ce cas oui Gouiri en 9,5. et Aubam en 9. Dans tous les cas, DZ n utilise pas Greenwood avec ses points forts. la vitesse et le dribble. il recoit le ballon a l arret. des qu il accelere , il passe tout le monde. Donc meme sur l aile, il pourrait etre tellement plus fort avec un jeu different
À chaque fois qu'il a été positionnéen 10, je n'ai pas senti Greenwood très à l'aise. Par contre Gouiri oui. Mais poser 20M sur cet inconnu, j'espère que ça en vaudra le coup.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
🇫🇷 🇩🇿 🇲🇦 FLASH | Le directeur général d’#RMC Sport, @KarimNedjari, est au cœur d’une vive polémique sur les réseaux sociaux. À l’occasion de la #CAN2025, de nombreux internautes ont mis en cause ce qu’ils considèrent comme une ligne éditoriale pro-algérienne et #hostile au Maroc.
🇲🇦 Hors-jeu non signalés, cartons mal distribués, penalties non sifflés... la #CAN2025 est marquée par des polémiques d'arbitrage notamment pour le pays hôte : le Maroc. 📹 Le Daily Maroc, l'actu de la CAN en 5 minutes ► l.rmcsport.fr/D7l En partenariat avec
J’ai travaillé très longtemps avec @KarimNedjari et même si aujourd’hui je n’ai plus aucun contact avec lui je ne supporte les attaques contre lui comme quoi il attaquerait le Maroc parce qu’il d’origine algérienne et dicterait la ligne éditoriale de RMC. C’est mettre en doute