CAN 2022 : Les Comores affrontent le Cameroun sans gardien !

La confirmation est venue avec les composition d’équipe. Pour ce 1/8e de finale de la CAN, les Comores sont privés de nombreux joueurs touchés par le Covid. Malgré le rétablissement d’Ali Ahamada, l’ancien gardien de Toulouse n’a pas été autorisé à revenir plus tôt que prévu. Sans garder, la formation insulaire a décidé de mettre un défenseur, Chaker Alhadur, passé par Caen et désormais à Ajaccio, comme dernier rempart face aux Lions Indomptables.