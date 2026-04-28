Mathieu Bodmer ICONSPORT_217637_0038

Caen : Bodmer refuse l’OM et reçoit une offre de Kylian Mbappé

SMC28 avr. , 11:00
parCorentin Facy
1
Cité parmi les directeurs sportifs susceptibles d’intéresser l’OM ces dernières semaines, Mathieu Bodmer ne souhaite pas rejoindre Marseille. L’actuel homme fort du Havre est par ailleurs courtisé par le SM Caen.
Architecte du projet sportif du Havre depuis 2022, Mathieu Bodmer est un directeur sportif très courtisé. Preuve de sa cote sur le marché, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, de l’Olympique Lyonnais ou encore de Lille a été cité parmi les possibles successeurs de Medhi Benatia à l’Olympique de Marseille. Une rumeur rapidement démentie par Foot Mercato, qui affirme que le natif d’Evreux « n’a jamais eu l’intention de rejoindre la formation phocéenne ».
Mathieu Bodmer n’a donc pas envie de signer à Marseille, ce qui ne veut pas dire qu’il ne changera pas de club l’été prochain. Et pour cause, le média spécialisé affirme que le Stade Malherbe de Caen dirigé par la famille Mbappé fait de Mathieu Bodmer sa priorité absolue pour le poste de directeur sportif. Actuel 8e de National, le club normand souhaite jouer la montée la saison prochaine et a bien l’intention de mettre toutes les chances de son côté pour y parvenir.

Le clan Mbappé pousse pour convaincre Bodmer

La famille Mbappé « rêve » de Bodmer, dont les superbes coups sur le marché des transferts depuis plus de trois ans avec des moyens financiers quasiment inexistants au Havre n’ont échappé à personne. L’attaquant du Real Madrid et son entourage ont bon espoir de pouvoir convaincre l’ex-milieu de terrain du PSG de passer d’un club de Ligue 1 à un projet deux échelons plus bas en National.

Lire aussi

Annoncé à l'OM, Bodmer préfère en rireAnnoncé à l'OM, Bodmer préfère en rire
OM : Une finale Bodmer-Fournier pour remplacer BenatiaOM : Une finale Bodmer-Fournier pour remplacer Benatia
Et pour cause, Mathieu Bodmer « n’a jamais caché son attachement pour les pensionnaires du Stade Michel-d’Ornano » selon Foot Mercato, qui rappelle que Mathieu Bodmer a été formé à Caen. De quoi laisser planer un vent d’optimisme à Malherbe, qui pousse très fort depuis plusieurs jours afin de récupérer le directeur sportif havrais. Cela sera-t-il suffisant ? Le clan Mbappé, qui a bouclé l’arrivée de Nasser Larguet, ancien directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille, l’espère.
Articles Recommandés
Barcola ICONSPORT_254654_0037
PSG

PSG : Liverpool offre 100 ME et négocie avec Barcola

ICONSPORT_232190_0014
Ligue 1

L1-L2 : Les dates des barrages dévoilées

Davitashvili ICONSPORT_364236_0073
ASSE

L’ASSE privée de Ligue 1 par le règlement ?

ICONSPORT_276170_1020
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le PSG intraitable, un gain record sans aucun risque

Fil Info

28 avr. , 12:00
PSG : Liverpool offre 100 ME et négocie avec Barcola
28 avr. , 11:36
L1-L2 : Les dates des barrages dévoilées
28 avr. , 11:30
L’ASSE privée de Ligue 1 par le règlement ?
28 avr. , 11:23
Paris Sportifs : Le PSG intraitable, un gain record sans aucun risque
28 avr. , 10:32
Le groupe du PSG avec Vitinha contre le Bayern
28 avr. , 10:30
Igor Paixao, le premier départ retentissant de l’OM
28 avr. , 10:00
Polémique au Groupama Stadium, l’OL brade 4.000 places !
28 avr. , 9:40
Le Bayern s'avance face au PSG avec la boule au ventre
28 avr. , 9:20
Invasion de taupes à l’OM, c’est le grand déballage

Derniers commentaires

L’OL vendu à Kang, Ares ou un fou !

@Maubelan-OL y a pas de % sur barcola il me semble mais oui effectivement il y a des joueurs en pret avec option d'achat Tu as AMN Tessmann et surement un joueur a forte valeur qui devrait etre vendu fofana ca risque d'etre complexe au vu de la perte de valeur. nuamah gros salaire mangala tres gros salaire sont a mon sens invendable a l'heure actuelle sans perdre au moins la moitié de leur valeur... mais ne faudrait il pas se débarrasser de leur enorme salaire Perde moreira sera hyper contre productif tant sa valeur sportif est enorme... Ca va etre vraiment complexe cette intersaison ... ca dependra vraiment de ses 3 derniers matchs de championnat qu'il faudra impérativement gagner

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif

Polémique au Groupama Stadium, l’OL brade 4.000 places !

ben oui bpc se decide au dernier moment vu qu'il brade a chaque fois logique

120 supporters virés, le PSG réduit le CUP

Les choses ont démarré avec des clubs de supps amis... rien à voir avec des orientations politiques demeuré.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading