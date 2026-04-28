Caen : Bodmer refuse l’OM et reçoit une offre de Kylian Mbappé

Cité parmi les directeurs sportifs susceptibles d’intéresser l’OM ces dernières semaines, Mathieu Bodmer ne souhaite pas rejoindre Marseille. L’actuel homme fort du Havre est par ailleurs courtisé par le SM Caen.

« n’a jamais eu l’intention de rejoindre la formation phocéenne ». Architecte du projet sportif du Havre depuis 2022, Mathieu Bodmer est un directeur sportif très courtisé . Preuve de sa cote sur le marché, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, de l’Olympique Lyonnais ou encore de Lille a été cité parmi les possibles successeurs de Medhi Benatia à l’Olympique de Marseille. Une rumeur rapidement démentie par Foot Mercato, qui affirme que le natif d’Evreux

Mathieu Bodmer n’a donc pas envie de signer à Marseille, ce qui ne veut pas dire qu’il ne changera pas de club l’été prochain. Et pour cause, le média spécialisé affirme que le Stade Malherbe de Caen dirigé par la famille Mbappé fait de Mathieu Bodmer sa priorité absolue pour le poste de directeur sportif. Actuel 8e de National, le club normand souhaite jouer la montée la saison prochaine et a bien l’intention de mettre toutes les chances de son côté pour y parvenir.

Le clan Mbappé pousse pour convaincre Bodmer

La famille Mbappé « rêve » de Bodmer, dont les superbes coups sur le marché des transferts depuis plus de trois ans avec des moyens financiers quasiment inexistants au Havre n’ont échappé à personne. L’attaquant du Real Madrid et son entourage ont bon espoir de pouvoir convaincre l’ex-milieu de terrain du PSG de passer d’un club de Ligue 1 à un projet deux échelons plus bas en National.

Et pour cause, Mathieu Bodmer « n’a jamais caché son attachement pour les pensionnaires du Stade Michel-d’Ornano » selon Foot Mercato, qui rappelle que Mathieu Bodmer a été formé à Caen. De quoi laisser planer un vent d’optimisme à Malherbe, qui pousse très fort depuis plusieurs jours afin de récupérer le directeur sportif havrais. Cela sera-t-il suffisant ? Le clan Mbappé, qui a bouclé l’arrivée de Nasser Larguet, ancien directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille, l’espère.