Avec Caen, Mbappé a acheté un club en or

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le SM Caen a beau connaitre l'une des pires périodes de son histoire, Kylian Mbappé peut se féliciter d'avoir investi dans un club qui possède une passion et une attache populaire de premier rang.

Plus jeune propriétaire d’un club professionnel parmi les grands pays européens, Kylian Mbappé a connu une saison très compliquée à la tête du SM Caen, avec la relégation du club normand en National. La gestion effectuée par les dirigeants mis en place par l’attaquant français a interpellé, avec quasiment aucun recrutement pour se mettre au niveau, des dissensions en interne, des choix contestés pour les entraineurs et des résultats bien évidemment catastrophiques. Malgré cela, aucun désamour du côté des tribunes, et c’est une statistique étonnante et remarquable qui est tombée après le week-end de reprise.

Caen fait mieux que Montpellier

Un clean-sheet pour le centième match d'Antho avec le @SMCaen 🚧💯



Le résumé de la rencontre est disponible 📺⤵️#SMCaen #TeamSMC #SMCSCAAB — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) August 9, 2025

Pour la réception d’Aubagne, qui n’est pas l’adversaire le plus prestigieux du championnat National, et avec une tribune derrière les buts fermée pour raisons disciplinaires, le SM Caen a pu s’appuyer sur ses 7000 abonnés pour accueillir 11.700 spectateurs au Stade Michel d’Ornano pour la première de la saison. Le score va encore pouvoir s’améliorer dans les semaines à venir, mais ce résultat permet à Malherbe d’avoir la meilleure affluence de National, et de loin. Mais aussi, la meilleure affluence de Ligue 2 si Caen était resté dans l’antichambre de l’élite. En effet, l’ASSE jouant en déplacement, seul Montpellier a dépassé la barre des 10.000 spectateurs, avec 10.895 contre le Red Star. Pour le reste, Laval, Guingamp et Amiens n’ont pas franchi la barre des 10.000 billets vendus, ce qui permet à Caen de démontrer qu’il possède un public toujours aussi fidèle et passionné malgré la relégation en troisième division française. Kylian Mbappé peut au moins s’appuyer là dessus pour se dire qu’il a investi dans un club où la passion règne.